Navio inspirado no filme Piratas do Caribe oferece passeios em Vitória

O Pérola Negra é mais uma opção de lazer e foi inspirado no filme Piratas do Caribe Crédito: Divulgação/Turismo Capixaba

O filme Piratas do Caribe foi uma das franquias de maior sucesso e bilheteria do cinema dos últimos anos e nomes de personagens icônicos como Jack Sparrow, capitão do navio Pérola Negra, ficaram no imaginário de quem assistiu aos filmes.

Viver as aventuras e fantasias que se passaram nas cinco sequências da franquia não é possível, mas ter a experiência de realizar um passeio por uma embarcação temática e inspirada no destemido navio do capitão Jack Sparrow poderá ser realizado já a partir deste final de semana, em Vitória.

Isso porque uma empresa capixaba construiu uma embarcação e a batizou com o nome do famoso navio pirata. Conceito popular em algumas ilhas do Caribe, como Cancun e Curaçao, os barcos temáticos chegaram ao Brasil em 1983, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina e agora esse tipo de atração turística aportou no litoral capixaba.

Batizado de Pérola Negra, o barco tem dois andares, bar, palco para entretenimento e capacidade para 120 pessoas, incluindo os tripulantes. Toda a parte interna tem projeto acessível e permite fácil circulação de portadores de necessidades especiais.

O barco tem capacidade de até 120 pessoas e os passeios ocorrem aos sábados e domingos Crédito: Divulgação/Turismo Capixaba

Inicialmente, serão oferecidas duas opções de passeios pelo litoral de Vitória e Vila Velha, com duração entre 2h30 e 4h. As saídas acontecem aos sábados e domingos, a partir das 8h da manhã, sempre do píer da Enseada do Suá, próximo à Capitania dos Portos, na capital capixaba. Os valores dos passeios partem de R$ 50,00 por pessoa.

Durante todo o trajeto, além de avistar os principais pontos turísticos da Baía de Vitória e do litoral, os passageiros poderão se divertir com muita música, assistir pequenas esquetes performadas por atores piratas e inspiradas no filme Piratas do Caribe, além de participar de brincadeiras.

BARCO SUSTENTÁVEL

Construído em um estaleiro na Bahia, o "barco pirata" considerou não apenas a segurança e a diversão dos passageiros no projeto, mas também a preservação do meio ambiente. Segundo Gustavo André, diretor da Capixaba Turismo, empresa responsável pelo Pérola Negra, nada é lançado ao mar.

"Fizemos questão de incluir itens que, inclusive, não são obrigatórios, como o sistema de fossa. A maioria das embarcações desse tipo libera todo o esgoto produzido diretamente no mar. O Pérola Negra não. Pelo sistema de fossa, tudo ficará armazenado para posterior descarte em local apropriado", contou.

O Pérola Negra foi batizado com o nome do navio do capitão Jack Sparrow Crédito: Divulgação/Turismo Capixaba

A expectativa é iniciar os passeios já neste final de semana, contudo a assessoria frisou que a navegação só ocorrerá em condições climáticas adequadas. Como Vitória e praticamente todo o Estado está em alerta para fortes chuvas nesta semana, o primeiro passeio temático só ocorrerá caso haja segurança aos passageiros e tripulantes.

Quem se interessar pelo passeio pode garanti-lo antecipadamente no site da empresa ou em contato nos telefones abaixo. Crianças até cinco anos pagam metade do valor. As vendas também serão feitas no píer de embarque, mas dependerão das vagas ainda disponíveis.