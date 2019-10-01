Mulheres ficam feridas após carro cair em buraco na Serra

Cratera abre pela terceira vez na avenida Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Caique Verli

Um carro caiu em uma cratera que se abriu durante a madrugada na avenida Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras, na Serra , próximo a uma faculdade particular.

O motorista do carro, um Pálio preto, estava levando uma tia de 80 anos e uma prima para o aeroporto de Vitória. As duas iriam viajar para Rondônia e perderam o voo.

Your browser does not support the audio element. Carro é engolido por cratera e idosa de 80 anos fica ferida na Serra

As duas mulheres estão a caminho da UPA de Carapina porque se machucaram. Segundo a esposa do motorista, essa idosa está com dificuldade de se locomover porque, aparentemente, teve alguma lesão na coluna. Já a prima do motorista machucou a boca.

"Meu marido não está nem conseguindo falar direito, está em pânico. (o asfalto) Só estava trincado. Quando meu esposo passou, o buraco cedeu de uma vez. Vamos entrar na Justiça para buscar ressarcimento. Está todo mundo abalado, inclusive minha tia, que é idosa e está com a coluna toda travada", desabafou a promotora de eventos, Erenilza Arrigoni, esposa do motorista.

Avarias do carro que caiu em buraco na avenida Barão do Rio Branco, na Serra Crédito: Internauta

O carro ficou com a dianteira bastante danificada e foi guinchado. Após o acidente, moradores sinalizaram o buraco com pedaços de madeiras.

"Foi um choque muito grande", desabafa idosa que estava em carro que caiu

Leonildes Nogueira, a idosa de 80 anos que estava no carro que caiu no buraco na Serra, teve um inchaço lombar e sente dificuldades para se locomover após o acidente.

Ela precisou de uma cadeira de rodas após receber atendimento médico na UPA de Carapina. A idosa conversou com A Gazeta e falou sobre o susto: "Sinto como se minha coluna estivesse fora do lugar", descreve Leonildes, que teve alta após ser medicada na unidade.

Leonildes Nogueira, de 80 anos, teve um inchaço lombar após carro em que estava cair em um buraco na Serra Crédito: Caique Verli