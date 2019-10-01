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Mulheres ficam feridas após carro cair em buraco na Serra

As vítimas, que estavam a caminho do aeroporto e perderam o voo após o acidente, foram levadas para a Upa de Carapina para receber atendimento médico. Esta é a terceira vez que o asfalto cede no mesmo local

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 07:27

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 out 2019 às 07:27
Cratera abre pela terceira vez na avenida Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Caique Verli
Um carro caiu em uma cratera que se abriu durante a madrugada na avenida Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras, na Serra, próximo a uma faculdade particular.
É a terceira vez que um buraco de grandes dimensões se abre nesse mesmo ponto. A última foi em fevereiro, como acompanhou a CBN.
O motorista do carro, um Pálio preto, estava levando uma tia de 80 anos e uma prima para o aeroporto de Vitória. As duas iriam viajar para Rondônia e perderam o voo.
Carro é engolido por cratera e idosa de 80 anos fica ferida na Serra
As duas mulheres estão a caminho da UPA de Carapina porque se machucaram. Segundo a esposa do motorista, essa idosa está com dificuldade de se locomover porque, aparentemente, teve alguma lesão na coluna. Já a prima do motorista machucou a boca.
"Meu marido não está nem conseguindo falar direito, está em pânico. (o asfalto) Só estava trincado. Quando meu esposo passou, o buraco cedeu de uma vez. Vamos entrar na Justiça para buscar ressarcimento. Está todo mundo abalado, inclusive minha tia, que é idosa e está com a coluna toda travada", desabafou a promotora de eventos, Erenilza Arrigoni, esposa do motorista.
Avarias do carro que caiu em buraco na avenida Barão do Rio Branco, na Serra Crédito: Internauta
O carro ficou com a dianteira bastante danificada e foi guinchado. Após o acidente, moradores sinalizaram o buraco com pedaços de madeiras.

"Foi um choque muito grande", desabafa idosa que estava em carro que caiu

Leonildes Nogueira, a idosa de 80 anos que estava no carro que caiu no buraco na Serra, teve um inchaço lombar e sente dificuldades para se locomover após o acidente.
Ela precisou de uma cadeira de rodas após receber atendimento médico na UPA de Carapina. A idosa conversou com A Gazeta e falou sobre o susto: "Sinto como se minha coluna estivesse fora do lugar", descreve Leonildes, que teve alta após ser medicada na unidade.
Leonildes Nogueira, de 80 anos, teve um inchaço lombar após carro em que estava cair em um buraco na Serra Crédito: Caique Verli

Como que aconteceu?

Eu só ouvi quando o carro bateu e senti minha cabeça machucada. E minha coluna ficou toda travada.

Sentiu muita dor?

Muita dor. Não aguentava de tanta dor. Estou na cadeira de rodas até agora.

Foi um susto muito grande, não é mesmo?

Foi um baque tão grande, mas tão grande que eu só sinto como se a minha coluna estivesse fora do lugar. Bati a cabeça, criou um caroço na cabeça. Um choque muito grande. Nunca passei por isso antes

Como a senhora ficou depois de perder a viagem?

Fiquei chateada. Ia ver uma filha, mas agora acabou, não sei se vou conseguir outra passagem. Meu voo era 6h10, tava tudo arrumado.

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