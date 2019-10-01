Mulheres ficam feridas após carro cair em buraco na Serra

Um carro caiu em uma cratera que se abriu durante a madrugada na avenida Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras, na Serra, próximo a uma faculdade particular.
O motorista do carro, um Pálio preto, estava levando uma tia de 80 anos e uma prima para o aeroporto de Vitória. As duas iriam viajar para Rondônia e perderam o voo.
Carro é engolido por cratera e idosa de 80 anos fica ferida na Serra
As duas mulheres estão a caminho da UPA de Carapina porque se machucaram. Segundo a esposa do motorista, essa idosa está com dificuldade de se locomover porque, aparentemente, teve alguma lesão na coluna. Já a prima do motorista machucou a boca.
"Meu marido não está nem conseguindo falar direito, está em pânico. (o asfalto) Só estava trincado. Quando meu esposo passou, o buraco cedeu de uma vez. Vamos entrar na Justiça para buscar ressarcimento. Está todo mundo abalado, inclusive minha tia, que é idosa e está com a coluna toda travada", desabafou a promotora de eventos, Erenilza Arrigoni, esposa do motorista.
O carro ficou com a dianteira bastante danificada e foi guinchado. Após o acidente, moradores sinalizaram o buraco com pedaços de madeiras.
"Foi um choque muito grande", desabafa idosa que estava em carro que caiu
Leonildes Nogueira, a idosa de 80 anos que estava no carro que caiu no buraco na Serra, teve um inchaço lombar e sente dificuldades para se locomover após o acidente.
Ela precisou de uma cadeira de rodas após receber atendimento médico na UPA de Carapina. A idosa conversou com A Gazeta e falou sobre o susto: "Sinto como se minha coluna estivesse fora do lugar", descreve Leonildes, que teve alta após ser medicada na unidade.
Como que aconteceu?
Eu só ouvi quando o carro bateu e senti minha cabeça machucada. E minha coluna ficou toda travada.
Sentiu muita dor?
Muita dor. Não aguentava de tanta dor. Estou na cadeira de rodas até agora.
Foi um susto muito grande, não é mesmo?
Foi um baque tão grande, mas tão grande que eu só sinto como se a minha coluna estivesse fora do lugar. Bati a cabeça, criou um caroço na cabeça. Um choque muito grande. Nunca passei por isso antes
Como a senhora ficou depois de perder a viagem?
Fiquei chateada. Ia ver uma filha, mas agora acabou, não sei se vou conseguir outra passagem. Meu voo era 6h10, tava tudo arrumado.