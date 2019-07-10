Mulheres compram celular pela internet e recebem achocolatado no ES

A loja virtual que realizou a venda foi condenada a indenizar as autoras da ação em R$ 6 mil pelos danos morais sofridos. De acordo com a decisão do juiz à frente do caso, Arion Mergar, "restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços das empresas requeridas em entregar uma mercadoria diversa daquela que foi comprada, conforme atendimento realizado no Procon Municipal (fls. 05/08). Ademais, na audiência realizada às fls. 21, as autoras trouxeram a embalagem com o achocolatado dentro".