Motoristas enfrentam trânsito intenso na Grande Vitória nesta quinta (18)

Condutores de veículos enfrentam grandes pontos de congestionamento na Grande Vitória na manhã desta quinta-feira (18). Em Vitória, motoristas relatam trânsito intenso na descida da Avenida Norte Sul para a entrada da Praia de Camburi. A guarda municipal, no entanto, não tem informações sobre o motivo do congestionamento.
Já na Serra, internautas informaram que, por conta de semáforos piscando na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, há um congestionamento intenso na Avenida Norte Sul, desde o cruzamento com a ES- 010.