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Trânsito

Motoristas enfrentam trânsito intenso na Grande Vitória nesta quinta (18)

Há pontos de congestionamento na Avenida Norte Sul, próximo de Camburi, e também na BR 101, na Serra

Publicado em 

18 jul 2019 às 13:43

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 13:43

Condutores de veículos enfrentam grandes pontos de congestionamento na Grande Vitória na manhã desta quinta-feira (18). Em Vitória, motoristas relatam trânsito intenso na descida da Avenida Norte Sul para a entrada da Praia de Camburi. A guarda municipal, no entanto, não tem informações sobre o motivo do congestionamento. 
Já na Serra, internautas informaram que, por conta de semáforos piscando na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, há um congestionamento intenso na Avenida Norte Sul, desde o cruzamento com a ES- 010. 

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