Moradores do bairro Continental, na Serra, cobram mais segurança para pedestres na BR 101 Crédito: Caíque Verli

Moradores do bairro Continental, na Serra, cobram mais segurança que os pedestres possam circular na região pela BR 101. O bairro fica às margens da rodovia federal e a única saída é pela rodovia, porém, não há nenhuma faixa ou passarela para resguardar a travessia. Por isso, um grupo de manifestantes fez, na manhã desta sexta-feira (12), um protesto no trevo da BR 101, no acesso a Continental, mas sem bloquear o trânsito.

Os participantes lembraram dos casos de atropelamento que já aconteceram no trecho. Na última terça-feira (09), o mais recente desses casos: um mecânico morreu atropelado por um caminhão no local. Jocimar Pereira, que é motorista, relata que quem sente mais dificuldade são crianças e idosos. Muitos moradores estudam em Serra Sede, bairro vizinho, e demoram bastante pra conseguir atravessar na BR 101.

Your browser does not support the audio element. Moradores de bairro na Serra pedem passarela para atravessar BR 101

"É um caos porque as crianças precisam fazer esse percurso sem faixa. Leva até 15 minutos para conseguir atravessar", conta.

Pelo perigo na pista, a dona de casa Andreia Reis Pereira diz que precisa levar e buscar os filhos e sobrinhos na escola. "Todo dia tem que ir levar e buscar na escola porque a gente não confia deles atravessarem aqui no BR. Chega atrasado na escola porque é muito movimento de carro", afirma.

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