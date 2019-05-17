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Aracruz

Morador de Aracruz diz que caixa de mudança foi levada por caminhão de lixo

O homem alega que deixou caixa de mudança na calçada de casa e que empresa coletora de lixo a teria recolhido

Publicado em 

16 mai 2019 às 22:30

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 22:30

Morador alega ter deixado caixa de mudança na calçada de casa, quando empresa coletora de lixo a recolheu sem sua permissão Crédito: Reprodução/TJES
Um morador de Aracruz alega que fazia uma mudança de casa, quando deixou algumas caixas na calçada. Segundo ele, funcionários de uma empresa coletora de lixo recolheram a caixa sem seu consentimento. Dentro dela, havia R$ 300 em espécie, além de alguns pertences pessoais.
Diante do ocorrido, o morador acionou a Justiça, a fim de ser indenizado por danos materiais e morais. Em sua defesa, a empresa de soluções ambientais alegou que não existem provas de que a caixa tenha sido recolhida pelos seus funcionários, e que mesmo se o fato tivesse ocorrido, teria sido por imprudência do morador.
> Indenização após caixa eletrônico 24h não expedir dinheiro solicitado
“Foi por culpa exclusiva do requerente, uma vez que deixou a caixa abandonada na calçada, em via pública, só dando conta de sua perda tempos depois”, ressaltou a empresa.
O 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz negou o pedido de indenização, alegando que o morador não apresentou nenhuma prova que o fato realmente ocorreu. E, mesmo assim, segundo a decisão, não teria sido culpa da empresa.
> Loja é condenada por ofensas a cliente em nota fiscal no ES
“O autor não traz documentos comprobatórios de que os objetos citados na inicial estavam dentro da caixa, ou até mesmo, que eram de sua propriedade, o que poderia facilmente ser comprovado através de nota fiscal, de fatura do cartão, de certificado de garantia preenchido pela loja em que comprou os objetos, etc”, afirmou o juiz.

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