Morador de Aracruz diz que caixa de mudança foi levada por caminhão de lixo

Morador alega ter deixado caixa de mudança na calçada de casa, quando empresa coletora de lixo a recolheu sem sua permissão

“Foi por culpa exclusiva do requerente, uma vez que deixou a caixa abandonada na calçada, em via pública, só dando conta de sua perda tempos depois”, ressaltou a empresa.

“O autor não traz documentos comprobatórios de que os objetos citados na inicial estavam dentro da caixa, ou até mesmo, que eram de sua propriedade, o que poderia facilmente ser comprovado através de nota fiscal, de fatura do cartão, de certificado de garantia preenchido pela loja em que comprou os objetos, etc”, afirmou o juiz.