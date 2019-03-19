Se o outono é sempre igual, como na canção de Sandy e Junior, não dá para saber, mas o que dá para adiantar é que a estação começa oficialmente às 18h58, horário de Brasília, desta quarta-feira (20). O Climatempo fez uma avaliação de como o período poderá ser até junho, quando o inverno dá as caras. É sempre importante lembrar que as informações passadas são previsões para o período, ou seja, podem dar certo ou não.
Uma das principais características desta estação para a região Sudeste é a redução da frequência e do volume médio de chuva. Este ano o fenômeno El Niño, mesmo fraco, influencia a chuva e a temperatura da estação.
PREVISÕES
Segundo o Climatempo, o outono no Sudeste terá menos frio do que poderia ser, mas as temperaturas devem ser agradáveis. A primeira onda de frio com força para realmente derrubar a temperatura deve ser na primeira quinzena de maio e, mesmo assim, esses eventos de baixas temperaturas devem durar pouco.
Em abril, a chuva fica concentrada sobre Minas Gerais e o Espírito Santo, enquanto os temporais que têm atingido São Paulo e Rio de Janeiro, diminuem. A chuva de maio e junho fica próxima da média no ES.
E o mês de junho, último do outono, se mantém com uma situação muito parecida, com ondas rápidas de frio e as chuvas se mantém na média.
Mesmo com média de chuva baixa, outono chega para aliviar os capixabas