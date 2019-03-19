Mesmo com média de chuva baixa, outono chega para aliviar os capixabas

Se o outono é sempre igual, como na canção de Sandy e Junior, não dá para saber, mas o que dá para adiantar é que a estação começa oficialmente às 18h58, horário de Brasília, desta quarta-feira (20). Ofez uma avaliação de como o período poderá ser até junho, quando o inverno dá as caras. É sempre importante lembrar que as informações passadas são previsões para o período, ou seja, podem dar certo ou não.