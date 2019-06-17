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Previsão do tempo

Mesmo com chuva fina, tempo fechado não deve permanecer no ES

A última semana do outono começa com uma segunda-feira (17) mais fresca e com chuvas finas ao longo do dia. Mas essa previsão não deve se estender e o tempo fica firme até quarta-feira (19)

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 14:22

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

17 jun 2019 às 14:22
Tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest
A última semana do outono começou e uma chuva fina chegou ao Espírito Santo nesta segunda-feira (17). O tempo fresco, segundo o Climatempo, é o reflexo de uma frente fria passageira que avançou pelo litoral de São Paulo na noite deste domingo (16) e alcançou o litoral do ES, mas não deve causar grandes mudanças no tempo.
De acordo com o Incaper, a chuva não deve se estender e o tempo fica aberto pelo menos até a próxima quarta -feira (19), véspera do feriado de Corpus Christi.
Ainda nesta segunda-feira (17), na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens com chuva passageira em alguns momentos e a temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.
Nas Regiões Sul, Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste do ES, o tempo deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira em alguns momentos.
Nesta terça-feira (18), o dia deve ter variação de nebulosidade também em todo o Espírito Santo, mas não há previsão de chuva.
NA quarta-feira (19), véspera do feriado de Corpus Christi, o sol predomina e também não deve chover no Estado.
O INVERNO ESTÁ CHEGANDO
Segundo o Climatempo, o inverno começa na próxima quinta-feira (20) às 12h54 e não há previsão de chuva. Diferente da sexta-feira (21), quando pode chover de forma rápida e passageira na faixa litorânea.
Também não deve fazer frio nos próximos dias, mas as madrugadas continuam amenas, principalmente nas regiões Serranas e pode fazer muito calor durante a tarde em todo o ES.
TENDÊNCIA PARA JULHO
O primeiro mês do inverno que se aproxima pode ter alguns episódios de frio que atingem as capitais da região Sudeste do Brasil, mas é uma frequência baixa, como explica o Climatempo e, no geral, o tempo seco e ensolarado irá predominar.
 

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