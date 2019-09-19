Mensagem com ameaça é apagada em muro de Campinho da Serra

Nesta quarta-feira (18), a equipe do Gazeta Online passou pelo bairro e avistou o muro pichado. Com alguns erros de português, a pichação advertia que, 'se roubar morador, vai morrer!'. Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse que a ameaça era antiga, e também já tinha sido registrada em outro muro, e apagada pelo proprietário do imóvel.