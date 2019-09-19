Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Mensagem com ameaça é apagada em muro de Campinho da Serra

Pichação, com erros de português, alertava que ladrão de morador seria assassinado. Mensagem foi apagada no início da tarde
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 set 2019 às 11:56

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 11:56

Funcionários da Prefeitura da Serra cobriram a pichação; serviço foi acompanhado pela PM Crédito: Wellington Sotele
Após o Gazeta Online denunciar uma pichação com ameaça em muro de Campinho da Serra II, funcionários da Prefeitura da Serra, acompanhados da Polícia Militar, estiveram no bairro para apagar a frase que visava intimidar ladrões, mas que estava também deixando moradores assustados. 
O serviço foi realizado no início da tarde desta quinta-feira (19), quando os operários cobriram a frase com tinta. A PM acompanhou a execução da pintura para garantir a segurança da equipe. 
ENTENDA O CASO
Nesta quarta-feira (18), a equipe do Gazeta Online passou pelo bairro e avistou o muro pichado. Com alguns erros de português, a pichação advertia que, 'se roubar morador, vai morrer!'. Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse que a ameaça era antiga, e também já tinha sido registrada em outro muro, e apagada pelo proprietário do imóvel. 
Os moradores, segundo ela, estavam assustados com a situação, mas temiam pedir ajuda e serem mortos por "falar demais." 
>Leis do tráfico: muros expõem ordens do crime na Grande Vitória
Diante da denúncia, o capitão Wellington Sotele Costa, comandante da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da região, disse que estaria nesta quinta no bairro para resolver o problema. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados