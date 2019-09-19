Mensagem com ameaça é apagada em muro de Campinho da Serra

Após o Gazeta Online denunciar uma pichação com ameaça em muro de Campinho da Serra II, funcionários da Prefeitura da Serra, acompanhados da Polícia Militar, estiveram no bairro para apagar a frase que visava intimidar ladrões, mas que estava também deixando moradores assustados.
O serviço foi realizado no início da tarde desta quinta-feira (19), quando os operários cobriram a frase com tinta. A PM acompanhou a execução da pintura para garantir a segurança da equipe.
ENTENDA O CASO
Nesta quarta-feira (18), a equipe do Gazeta Online passou pelo bairro e avistou o muro pichado. Com alguns erros de português, a pichação advertia que, 'se roubar morador, vai morrer!'. Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse que a ameaça era antiga, e também já tinha sido registrada em outro muro, e apagada pelo proprietário do imóvel.
Os moradores, segundo ela, estavam assustados com a situação, mas temiam pedir ajuda e serem mortos por "falar demais."
Diante da denúncia, o capitão Wellington Sotele Costa, comandante da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da região, disse que estaria nesta quinta no bairro para resolver o problema.