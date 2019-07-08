Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Marinha emite alerta de ventos de até 74 km/h para esta segunda no ES
Frente fria

Marinha emite alerta de ventos de até 74 km/h para esta segunda no ES

Além dos ventos, Estado pode registrar 6º C na Região Sul

Publicado em 

07 jul 2019 às 23:02

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 23:02

06/07/2019 - Tarde de sábado com frio e ventos na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A semana do capixaba promete começar com o tempo ainda instável e muita ventania. A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), comunicou no fim da noite deste domingo (7) o deslocamento da frente fria que atua agora sobre o litoral do nordeste, mas pode provocar ventos até 74 km/h (40 nós), no trecho ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e o litoral da Bahia, ao sul de Salvador (BA), até o dia 8 pela manhã.
De acordo com a Marinha, são esperadas ondas entre 3 e 4 metros, em alto-mar, nas proximidades da faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e a Bahia, ao sul de Salvador (BA), até o dia 8 à noite.
As informações de ventos e ondas são especialmente úteis para pescadores. A Marinha solicita que os navegantes estejam atentos e consultem essas informações com frequência.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados