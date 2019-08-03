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Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

No mar, ondas de direção Sudoeste a Sudeste podem chegar em até 2,5 metros

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 11:29

Publicado em 

03 ago 2019 às 11:29
Ventos fortes em Vitória Crédito: Edson Chagas
Uma frente fria está prevista pra chegar ao Espírito Santo neste final de semana, e junto a ela ventos com intensidade de até 60km/h no Norte do Estado, em Linhares.
A Marinha relata que a frente fria passará pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil e os ventos virão de direção Sudoeste a Sudeste, entre o litoral do ES e o Sul da Bahia, na altura de Caravelas.
No litoral do estado, as ondas de direção Sudoeste a Sudeste podem chegar a até 2,5 metros, por conta da ressaca. A Marinha do Brasil alerta que é importante consultar as informações meteorológicas para evitar qualquer tipo de perigo antes de entrar em alto mar.

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