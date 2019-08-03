Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

Ventos fortes em Vitória Crédito: Edson Chagas

Uma frente fria está prevista pra chegar ao Espírito Santo neste final de semana, e junto a ela ventos com intensidade de até 60km/h no Norte do Estado, em Linhares.

A Marinha relata que a frente fria passará pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil e os ventos virão de direção Sudoeste a Sudeste, entre o litoral do ES e o Sul da Bahia, na altura de Caravelas.