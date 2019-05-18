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Ressaca no mar

Marinha alerta para ondas de até três metros no Espírito Santo

A informação foi repassada por um boletim da Marinha do Brasil na tarde deste sábado (20). As ondas devem atingir praticamente todo o litoral capixaba

Publicado em 

18 mai 2019 às 20:00

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 20:00

Ondas na Praia de Camburi, em Vitória, na tarde deste sábado (18) Crédito: Vanda Lopes
O mau tempo no Espírito Santo continua influenciando o movimento das marés. De acordo com um boletim da Marinha, divulgado na tarde deste sábado (20), a persistência dos ventos e um sistema de alta pressão no litoral Sul/Sudeste poderá provocar ressaca e o litoral capixaba pode receber ondas de até 3,0 metros.
Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo 
A movimentação anormal deve acontecer, de acordo com o órgão, pelo menos até segunda (20) pela manhã entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e Linhares.    
A Marinha mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em seu site na internet

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