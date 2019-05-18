Marinha alerta para ondas de até três metros no Espírito Santo

O mau tempo no Espírito Santo continua influenciando o movimento das marés. De acordo com um boletim da Marinha, divulgado na tarde deste sábado (20), a persistência dos ventos e um sistema de alta pressão no litoral Sul/Sudeste poderá provocar ressaca e o litoral capixaba pode receber ondas de até 3,0 metros.
A movimentação anormal deve acontecer, de acordo com o órgão, pelo menos até segunda (20) pela manhã entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e Linhares.
A Marinha mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em seu site na internet.