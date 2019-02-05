Mais de 50 cidades capixabas recebem alerta de chuva forte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva nesta terça-feira (5); o aviso começou a valer já a partir das 17h40 de hoje e deve encerrar às 11h desta quarta-feira (6). O Inmet informou que podem ocorrer chuvas de 30 ou 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia em 58 cidades do Espírito Santo - incluindo Grande Vitória.
Os riscos são de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. O instituto pede que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e que observar as possíveis alterações nas encostas. O indicado é que os moradores desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de tempestade. Mais informações devem ser obtidas com a Defesa Civil, no telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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INCAPER TAMBÉM EMITIU ALERTA
O Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu um alerta vermelho e colocou em destaque no site do órgão sobre as condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de "chuva expressiva" em trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste.
De acordo com o Incaper, alguns pontos da área sombreada na cor vermelha estão sujeitas à chuva forte, não se desetacando alguns pontos da área amarelada, apesar da probailidade da ocorrência dos fenômenos citados ser menor.