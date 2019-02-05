Mais de 50 cidades capixabas recebem alerta de chuva forte

Os riscos são de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. O instituto pede que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e que observar as possíveis alterações nas encostas. O indicado é que os moradores desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de tempestade. Mais informações devem ser obtidas com a, no telefone 199, e com opelo 193.