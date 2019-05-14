Loja é condenada por ofensas a cliente em nota fiscal no ES

Além da adolescente, os pais dela também entraram na Justiça. Apesar da alegação da empresa, a magistrada da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões deconsiderou que a ofensa foi danoso à honra e a imagem da vítima, e que além de ser desrespeitada pelo funcionário, ela também teria sido exposta a outros que trabalhavam no local. Desta forma, a adolescente foi indenizada pela empresa, em R$ 5 mil, por danos morais, e os pais dela em R$ 1,150 mil cada.