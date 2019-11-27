Linha Verde: Vitória diz que vai começar a multar infratores nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (27) a fiscalização dos guardas municipais com autorização para multar motoristas que transitarem irregularmente pela Linha Verde, na Avenida Dante Micheline, em Camburi, Vitória. A informação é da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória. A via é corredor exclusivo para transporte coletivo ônibus, vans, táxis e também a Carona Solidária, que são veículos com três ou mais pessoas. A Linha Verde começou a funcionar em março de 2018, mas não havia previsão de multa.
A previsão era que a aplicação das multas começasse a valer desde segunda-feira (25), mas como a prefeitura não conseguiu trocar as placas de regulamentação da via a tempo, acabou suspendendo a fiscalização até esta terça-feira (26). As placas antigas traziam a informação de que apenas ônibus poderiam circular na faixa exclusiva. Agora, as novas placas apontam que vans, táxis e a Carona Solidária também podem andar na via.
A Linha Verde funciona das 6h às 20h nos dias úteis, e das 6h às 14h aos sábados. No local, também é permitido o tráfego de ambulâncias e de viaturas policiais.
Equipes de guardas municipais devem ser disponibilizadas ao longo da via em horários distintos para fazer o acompanhamento visual e autorização legal para multar. A infração de andar na Linha Verde de forma irregular está prevista no artigo 187, I , do Código Brasileiro de Trânsito. Considerada infração média, o motorista notificado perderá quatro pontos na Carteira de Habilitação, e terá que pagar R$ 130,16.