Linha Verde: Vitória diz que vai começar a multar infratores nesta quarta

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Motoristas irregulares na Linha Verde podem ser multados - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Começa nesta quarta-feira (27) a fiscalização dos guardas municipais com autorização para multar motoristas que transitarem irregularmente pela Linha Verde, na Avenida Dante Micheline, em Camburi, Vitória. A informação é da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória. A via é corredor exclusivo para transporte coletivo  ônibus, vans, táxis  e também a Carona Solidária, que são veículos com três ou mais pessoas. A Linha Verde começou a funcionar em março de 2018, mas não havia previsão de multa.

A previsão era que a aplicação das multas começasse a valer desde segunda-feira (25), mas como a prefeitura não conseguiu trocar as placas de regulamentação da via a tempo , acabou suspendendo a fiscalização até esta terça-feira (26). As placas antigas traziam a informação de que apenas ônibus poderiam circular na faixa exclusiva. Agora, as novas placas apontam que vans, táxis e a Carona Solidária também podem andar na via.

A Linha Verde funciona das 6h às 20h nos dias úteis, e das 6h às 14h aos sábados. No local, também é permitido o tráfego de ambulâncias e de viaturas policiais.

Veja Também Ação popular quer fim das multas na Linha Verde, em Vitória