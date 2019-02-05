Justiça condena o Estado em caso de aluno obrigado a ficar em escola

Menino foi obrigado a ficar em escola mesmo após se queixar de dor de barriga [imagem ilustrativa] Crédito: Reprodução

Justiça condenou o Estado do Espírito Santo a pagar uma indenização de R$ 5 mil para um estudante do Norte do Estado que foi obrigado a permanecer na escola após se queixar de fortes dores na barriga. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o caso aconteceu no dia 6 de junho de 2017, quando o menino foi normalmente para a escola e, nesta mesma data, seria aplicada a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). condenou o Estado doa pagar uma indenização de R$ 5 mil para um estudante dodo Estado que foi obrigado a permanecer na escola após se queixar de fortes dores na barriga. De acordo com informações do, o caso aconteceu no dia 6 de junho de 2017, quando o menino foi normalmente para a escola e, nesta mesma data, seria aplicada a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

O aluno informou no processo que, no dia em questão, começou a sentir fortes dores de barriga, tendo se dirigido à coordenação da escola estadual. Ele diz que a coordenadora não deu muita atenção ao fato e que teria o encaminhado à secretaria, que, por sua vez, se recusou a liberá-lo sem qualquer justificativa.

Ele detalhou que foi liberado faltando apenas 10 minutos para o fim das aulas e que foi ao ponto de ônibus com uma dor muito forte; ao perceber que não aguentaria esperar por muito tempo para ir ao banheiro, decidiu ir andando para casa e, no caminho, acabou sujando as roupas - o que causou grande constrangimento.

O magistrado destacou que foram apresentadas provas documentais do ocorrido, como as fotos da calça suja do aluno, boletim de ocorrência e cópia do livro de ocorrências da escola. Estes elementos comprovam que o estudante, embora tenha reclamado na coordenação da escola pedindo para que informassem aos pais sobre a dor de barriga, nada fez para evitar o dano.

O Tribunal de Justiça complementou dizendo que a responsabilidade é do Estado porque "a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade".