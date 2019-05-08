Juiz federal: "Não há regra que proíba atuação da PM na Ufes"

Qualquer polícia pode entrar em uma universidade, já que este ambiente é um espaço público, em que não só agentes policiais mas qualquer pessoa pode ter acesso. Não existe uma regra nesse sentido. A Polícia Militar, por exemplo, responsável por fazer patrulhamento ostensivo, pode atuar lá como atuaria em um bairro ou em qualquer circunstância, como faria em uma praça ou em uma rua. O que não pode ser feito é o patrulhamento ideológico

Para esclarecer o limite entre a atuação policial adequada e o patrulhamento ideológico, o magistrado explicou que o controle do debate acadêmico pela polícia vai além do estrito cumprimento da função. "O patrulhamento das ideias aconteceria quando os agentes não estariam garantindo a segurança, mas fiscalizando o que é dito, impondo padrões no debate acadêmico, como ocorreu durante a ditadura. A universidade é espaço de diversidade, em que existem posições antagônicas entre as pessoas, que têm liberdade de expressá-las nos limites legais. A polícia não deve assistir aulas, ouvir manifestações para controlar e impedir práticas realizadas dentro do respeito aos direitos fundamentais".