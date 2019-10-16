Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Passeando" por Itaparica...

Jiboia é vista atravessando a rua em Vila Velha

Biólogo informou que animal é inofensivo; o advogado que filmou a cena ficou preocupado, mas o bicho retornou à mata em segurança

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 18:03

Jiboia foi vista "passeando" em Vila Velha; telespectador da TV Gazeta foi quem registrou as imagens Crédito: Estevão Zizzi
Uma jiboia foi vista passeando tranquilamente no asfalto na manhã desta quarta-feira (16), próximo a uma área de restinga em Itaparica, no município de Vila Velha. Com mais de um metro, ela atravessou a rua, passou pela ciclovia e seguiu para a mata.

VEJA VÍDEO

O flagrante foi feito pelo advogado Estevão Zizi, que enviou os vídeos à TV Gazeta. Ele parou o carro ao ver que o animal poderia acabar atropelado. Tudo aconteceu por volta das 9h da manhã.
Ele diz que chegou a ligar para o Ciodes para ver se alguém compareceria ao local para recolher o bicho, mas quem acabou chegando primeiro foram os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha.

Veja Também

Tartarugas da Serra morreram afogadas presas em rede, afirma Iema

Por fim, depois que a jiboia conseguiu chegar segura à mata, ele foi embora preocupado.
"Essa jiboia é grandona, mas é inofensiva. Ela pode acabar assustando alguém e, no susto, alguém pode acabar dando pauladas, pedradas, ou até mesmo atropelar a cobra. O ideal seria algum órgão ambiental recolher e levar a cobra para um habitat natural e seguro pra ela", finalizou.

"NÃO TEM VENENO", DIZ BIÓLOGO

Conforme informou o biólogo Marco Bravo, este tipo de cobra realmente é um animal inofensivo, que não tem veneno e que merece proteção. Quem encontrar um deles pelo caminho, não deve pegar. Isso deve ser feito por especialistas, porque a jiboia tem uma estrutura muscular forte e pode comprimir a mão de quem tentar pegá-la, e acabar machucando.
"O certo é que o animal seja recolhido da área de restinga e levado para uma reserva, como Jacaranema, em Vila Velha mesmo, ou o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Setiba", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marco Bravo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados