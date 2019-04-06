Jeremias canta na semifinal e TV Gazeta exibe The Voice Kids ao vivo

Jeremias Reis disputa a semifinal do programa neste domingo (07) Crédito: Reprodução/TV Globo

The Voice Kids O capixaba Jeremias Reis, de 12 anos, vai se apresentar mais uma vez noneste domingo (7). Dessa vez, a participação do artista mirim, que já cativou o público e os jurados, vai ser na semifinal da competição. Uma equipe da TV Gazeta vai até os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde acontece a gravação, para fazer uma transmissão ao vivo do programa.

Para permanecer na competição, Jeremias vai precisar do apoio do público. Isso porque são os votos dos internautas que vão definir se ele continua ou deixa o programa. Na apresentação do último dia 24, o cantor capixaba conquistou 70% dos votos.

Os familiares e amigos de Jeremias estão muito felizes pelo avanço do menino no programa. A mãe, Fabíola Rodrigues, 30, contou que está confiante que o filho chegue até a final.

"Pelo público ele já passou. Muitas pessoas estão indo aos shows que ele faz e dizem que irão votar muito nele", diz, orgulhosa.

A professora de música de Jeremias, Alcineia Lima, foi quem viajou com o cantor para o Rio de Janeiro. De acordo com a mãe, a evolução do menino é notável. "Com o acompanhamento com fono, então, melhorou ainda mais. Ele está mais confiante. Vamos ver o que Deus prepara para gente", diz Fabíola.

VOTAÇÃO

gshow.com/thevoicekids ou pelo app. O programa #TheVoicekids começa às 12h45. Então, antecipe seu cadastro e veja se está logado para votar rapidinho e muito muito", afirmou a publicação. Nas redes sociais, a página oficial do Jeremias pede apoio dos internautas. "O cadastro para votação deve ser feito no site doou pelo app. O programa #TheVoicekids começa às 12h45. Então, antecipe seu cadastro e veja se está logado para votar rapidinho e muito muito", afirmou a publicação.

TRANSMISSÃO DA TV GAZETA

O repórter do Em Movimento Diego Araújo vai acompanhar a apresentação do Jeremias e entrar ao vivo na programação da TV Gazeta com as novidades do cantor.

De acordo com o gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, essa é a primeira vez que uma equipe vai até os estúdios do programa para transmitir ao vivo a apresentação de um participante.

“Essa não é só a primeira vez que fazemos isso, como também é a primeira vez que uma afiliada vai cobrir pessoalmente um participante. Ao mesmo tempo, também vai ter um telão no projeto social de onde Jeremias veio para todo mundo que frequenta lá se encontrar e acompanhar o programa”, comentou.