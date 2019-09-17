Instituto reforça alerta de ventos no litoral Sul do ES

reforçou nesta terça-feira (17) o alerta defeito pelano último domingo (15). O instituto afirma que Atílio Vivácqua, Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui e Presidente Kennedy devem ser afetados com os ventos de perigo potencial até às 23h59 desta terça.

Na sexta-feira (20) de sol e poucas nuvens. Não há expectativa de chuva para o Espírito Santo. E neste sábado (21) com mudança nas condições do tempo em algumas áreas do Estado. Chuva passageira, no fim do dia, no litoral da região Sul e extremo sul da Grande Vitória. Nas demais áreas têm variação de nebulosidade, mas também não há expectativa de chuva.