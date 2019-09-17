Instituto reforça alerta de ventos no litoral Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou nesta terça-feira (17) o alerta de ventos costeiros feito pela Marinha do Brasil no último domingo (15). O instituto afirma que Atílio Vivácqua, Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui e Presidente Kennedy devem ser afetados com os ventos de perigo potencial até às 23h59 desta terça.
Já de acordo com a Marinha, a intensificação dos ventos é ocasionada pelo estabelecimento de um sistema de alta pressão que poderá originar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), no trecho do litoral compreendido entre as cidades de Vitória e Cabo Frio, até esta quinta-feira (19) pela manhã.
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta terça-feira (17) será de sol e poucas nuvens. Faz calor à tarde, especialmente na Região Sul, e não há expectativa de chuva para o Espírito Santo. E nesta quarta-feira (18) de sol e poucas nuvens. Não há expectativa de chuva para o Espírito Santo.
Ainda segundo o Incaper, esta quinta-feira (19) deve ser poucas nuvens e calor no Espírito Santo. Não há expectativa de chuva no Estado. Os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
Na sexta-feira (20) de sol e poucas nuvens. Não há expectativa de chuva para o Espírito Santo. E neste sábado (21) com mudança nas condições do tempo em algumas áreas do Estado. Chuva passageira, no fim do dia, no litoral da região Sul e extremo sul da Grande Vitória. Nas demais áreas têm variação de nebulosidade, mas também não há expectativa de chuva.