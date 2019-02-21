Instituto emite alerta de chuva, raios e granizo para o ES

Raios Crédito: Pixabay

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para o Espírito Santo de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para esta quinta-feira (21). O aviso é válido até às 23h59 de hoje para cidades como Cachoeiro de Itapemirim. emitiu um alerta para o Espírito Santo de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para esta quinta-feira (21). O aviso é válido até às 23h59 de hoje para cidades como Alegre

De acordo com o Inpe, ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas; localmente, a chuva poderá ser intensa em curto período de tempo e vir também acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade ou queda de granizo.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou nesta quinta-feira (21) um alerta de chuvas intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O aviso meteorológico começou a valer às 12h30 desta quinta e termina às 10h desta sexta-feira (22). Além do Inpe, otambém publicou nesta quinta-feira (21) um alerta de chuvas intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O aviso meteorológico começou a valer às 12h30 desta quinta e termina às 10h desta sexta-feira (22).

Espírito Santo - incluindo Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. "Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o alerta. De acordo com o instituto, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora podem atingir 40 cidades do- incluindo. "Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o alerta.

O Inmet instrui que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores por conta do leve risco de queda e descargas elétricas. Motoristas também não devem estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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Instituto Climatempo explica que um cavado meteorológico - que é uma região alongada de relativa pressão atmosférica baixa - que atua em médios níveis da atmosfera, é o responsável pela alta concentração de umidade e o desenvolvimento das nuvens de tempestade na Região Sudeste. explica que um cavado meteorológico - que é uma região alongada de relativa pressão atmosférica baixa - que atua em médios níveis da atmosfera, é o responsável pela alta concentração de umidade e o desenvolvimento das nuvens de tempestade na Região Sudeste.