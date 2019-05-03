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Fumaça escura

Incêndio é registrado em área da Ufes

O Corpo de Bombeiros pediu a evacuação do Campus de Goiabeiras e a Ufes suspendeu as atividades nesta sexta e sábado

Publicado em 

03 mai 2019 às 15:17

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 15:17

Incêndio em rede elétrica atingiu vegetação na Ufes Crédito: Aline Carpanedo
Um incêndio atingiu a rede elétrica e a vegetação na região da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no final da manhã desta sexta-feira (3).  Por causa do risco, os bombeiros orientaram alunos e servidores a evacuar a universidade. O mesmo pedido foi feito pela instituição em comunicado interno.
De acordo com informações da Ufes, houve uma explosão em uma subestação de energia, que fica próximo ao centro de Educação Física e da Ponte da Passagem, que deixou o Campus de Goiabeiras sem luz. 
> Corte de R$ 20 milhões vai afetar funcionamento da Ufes
ATIVIDADES SUSPENSAS
Em comunicado na página da Ufes no Facebook, a administração central informa que, devido ao incêndio, todas as atividades acadêmicas e administrativas do campus estão suspensas nesta sexta-feira (03), e neste sábado (04).
O incêndio ocorreu no final da manhã desta sexta-feira e provocou a interrupção do fornecimento de energia em todo o campus. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e encontra-se no local. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.
CORPO DE BOMBEIROS 
Bombeiros realizam perícia na subestação da Ufes Crédito: José Carlos Schaeffer
O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, que o fogo começou na rede elétrica, atingiu um transformador, se expandiu para a vegetação e alcançou o laboratório de química da Ufes. A área é pequena, não há risco de propagação para outras partes do campus e o local foi evacuado para dar mais segurança aos alunos dos prédios próximos.
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