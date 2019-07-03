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Injúria racial

Homem que chamava criança negra de 'macaca' é condenado em Aracruz

O acusado chegou a oferecer bananas para a vítima, chamando-a de macaca e saci-pererê e dizendo que o lugar da criança seria na favela

Publicado em 

02 jul 2019 às 21:10

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 21:10

Homem que cometeu injúria racial contra criança é condenado a 5 anos de prisão Crédito: Pixabay
Um morador de Aracruz foi condenado a 5 anos de prisão, em regime fechado, pela prática de injúria racial contra menina de 7 anos. A criança havia se mudado para a casa dos avós para estudar e passou então a receber ofensas do vizinho em virtude do tom de pele dela. O acusado chegou a oferecer bananas para a vítima, chamando-a de macaca e saci-pererê e dizendo que o lugar da criança seria na favela. 
> Policial é chamado de 'macaco' durante abordagem em Baixo Guandu
O juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, Tiago Camata, entendeu, a partir das provas apresentadas, que o homem praticou injúrias ao longo de meses e, devido à repetição da conduta, a pena resultou nos cinco anos estabelecidos, bem como em pagamento de multa e de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5 mil.
O crime, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, é considerado ainda mais grave, de acordo com o magistrado, pelo fato de o réu ter praticado de forma premeditada, inclusive mascarando o comportamento quando se deparava com outros moradores da região.
> Professor se fantasia de 'Nega Maluca' no ES e é acusado de racismo

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