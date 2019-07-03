Homem que chamava criança negra de 'macaca' é condenado em Aracruz

O juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, Tiago Camata, entendeu, a partir das provas apresentadas, que o homem praticou injúrias ao longo de meses e, devido à repetição da conduta, a pena resultou nos cinco anos estabelecidos, bem como em pagamento de multa e de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5 mil.