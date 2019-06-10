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Acidente

Homem morre atropelado na Rodovia do Sol em Guarapari

Vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida por um Honda CRV no km 33 da rodovia no início da noite deste domingo (9)

Publicado em 09 de Junho de 2019 às 23:30

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

09 jun 2019 às 23:30
Homem morre atropelado na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser atropelado por um carro de passeio (um Honda CRV branco), no início da noite de ontem, na Rodovia do Sol, em Guarapari. O acidente aconteceu por volta de 18h30, no quilômetro 33 da rodovia, cerca de quatro quilômetros antes do Parque Estadual Paulo César Vinha.
O motorista do veículo, que não quis se identificar, conversou com a reportagem. Muito nervoso, disse que estava voltando de um fim de semana em Mimoso do Sul, onde estava visitando a família. No carro, ainda estavam a irmã, o cunhado e o filho do condutor, um bebê de um ano e 7 meses. Ninguém ficou ferido, apesar do airbag não ter funcionado na hora do acidente. O condutor também reclamou bastante da falta de iluminação deste trecho da rodovia.
Morador de Vila Velha, o motorista, de 40 anos, afirmou que com a falta de iluminação na região, não conseguiu ver o que tinha atingido. Ao ser atropelada, a vítima chegou a ter o corpo preso sobre o capô do carro e foi arremessada por cerca de 50 metros, atingindo a lateral da via já sem vida.
A colisão foi tão forte, que o carro do condutor, muito danificado após o acidente, só conseguiu parar a cerca de 50 metros do local onde estava o corpo da vítima. Na estrada, roupas do rapaz atropelado se espalharam pelo chão. A reportagem conseguiu encontrar um tênis, uma jaqueta de frio e um gorro preto.
A polícia informou que o motorista do Honda fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Foi o próprio motorista quem acionou o socorro após o atropelamento. A documentação do carro, também de acordo com a polícia, estava em dia.

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