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Baixo estoque de sangue

Hemoes busca parceria para coleta externa em condomínios e empresas

Nesta terça-feira (24), o estoque conta com 10 bolsas de sangue O negativo, quando o ideal é de 26; e de 99 bolsas de sangue O positivo, quando o ideal é de 140.

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:25
Hemoes
Ônibus do Hemoes realiza coleta externa Crédito: Divulgação/Sesa
O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está com o estoque de sangue abaixo do limite considerado aceitável, por causa da queda no número de doações durante o período de quarentena. Como alternativa, a direção do Hemoes vem buscando parcerias com igrejas, condomínios e empresas para ações de coleta externa.
Nesta terça-feira (24), o estoque conta com 10 bolsas de sangue O negativo, quando o ideal é de 26; e de 99 bolsas de sangue O positivo, quando o ideal é de 140.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A nossa preocupação é devido a velocidade na queda do estoque, uma vez que a reposição feita semanalmente não tem sido o suficiente. Caso essa tendência continue, a estimativa é de que dentro de pouco tempo não haverá hemocomponentes em número suficiente para atender a demanda do Estado, explicou a diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt.

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A unidade móvel do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) está disponível para percorrer condomínios, empresas, igrejas em busca de doações ao longo desses dias.
O ônibus de coleta externa pode ser requerido por meio do e-mail [email protected].

DOAÇÕES AGENDADAS 

Desde o último dia 17, o Hemoes passou a agendar o horário para atender os doadores de sangue.

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A medida visa reduzir a circulação de pessoas na unidade para evitar aglomeração no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do novo coronavírus.
Dessa forma, está limitado o número de pessoas dentro da instituição e proibido o acesso de pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, como febre, tosse, dores de garganta, coriza e dores de cabeça.
Com informações G1 ES.

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