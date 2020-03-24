Hemoes busca parceria para coleta externa em condomínios e empresas

Ônibus do Hemoes realiza coleta externa Crédito: Divulgação/Sesa

O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está com o estoque de sangue abaixo do limite considerado aceitável, por causa da queda no número de doações durante o período de quarentena. Como alternativa, a direção do Hemoes vem buscando parcerias com igrejas, condomínios e empresas para ações de coleta externa.

Nesta terça-feira (24), o estoque conta com 10 bolsas de sangue O negativo, quando o ideal é de 26; e de 99 bolsas de sangue O positivo, quando o ideal é de 140.

A nossa preocupação é devido a velocidade na queda do estoque, uma vez que a reposição feita semanalmente não tem sido o suficiente. Caso essa tendência continue, a estimativa é de que dentro de pouco tempo não haverá hemocomponentes em número suficiente para atender a demanda do Estado, explicou a diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt.

A unidade móvel do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) está disponível para percorrer condomínios, empresas, igrejas em busca de doações ao longo desses dias.

O ônibus de coleta externa pode ser requerido por meio do e-mail [email protected]

DOAÇÕES AGENDADAS

Desde o último dia 17, o Hemoes passou a agendar o horário para atender os doadores de sangue.

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A medida visa reduzir a circulação de pessoas na unidade para evitar aglomeração no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do novo coronavírus.

Dessa forma, está limitado o número de pessoas dentro da instituição e proibido o acesso de pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, como febre, tosse, dores de garganta, coriza e dores de cabeça.