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Alerta

Em meio à crise do coronavírus, bancos de sangue estão quase zerados em SP

Equipe médica que combate do coronavírus no Estado de São Paulo afirmou que os estoques dos bancos de sangue são insuficientes para enfrentar a epidemia de coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:30
Coronavírus tem provocado efeitos na saúde e na economia do mundo Crédito: Nikolaj Saevich
A equipe médica que combate do coronavírus no estado de São Paulo afirmou nesta terça-feira (17) que os estoques dos bancos de sangue são insuficientes para enfrentar a epidemia de coronavírus.
"Os nossos bancos de sangue estão praticamente sem sangue. O banco de sangue com a melhor condição tem sangue para uma semana. Isso é extremamente grave entendendo o momento e o que virá pela frente", afirma o médico infectologista David Uip, que coordena a equipe que atua em relação à crise no estado.

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Por isso, o infectologista fez um apelo à população para que continue doando sangue. O médico afirma que parte da população pode temer ir aos locais fazer a doação, mas que os bancos são locais seguros.
É possível fazer a doação em locais como nos Hospitais das Clínicas e Dante Pazzanese.
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Veja os requisitos para doar:
Estar em boas condições de saúde.
Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).
Pesar no mínimo 50kg.
Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro*).

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