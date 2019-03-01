Grande Vitória: as praias próprias para banho para curtir o feriadão

Turistas aproveitam a praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Caíque Verli

Calor, carnaval e praia: a combinação perfeita para quem deseja curtir o ferido e se refrescar. A boa notícia é que os capixabas e turistas poderão desfrutar bem desse benefício porque a maioria dos pontos de balneabilidade - classificação que indica a qualidade das águas destinadas ao banho e recreação -analisados na Grande Vitória aponta que os locais estão em boas condições.

Vitória

26 pontos das praias de Vitória tiveram a balneabilidade analisada. Desse número, 19 estão próprios para banho, 3 impróprios e 4 interditados.

Banhistas aproveitam o sol nas praia da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

PRÓPRIOS

- Jardim Camburi

Praia de Camburi, próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo;

Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini na esquina com a rua Silvino Grecco;

Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini em frente à entrada da antiga feira dos municípios;

Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini, a 150 metros do 2º píer;

Praia da Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader;

Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Nicolau Von Shilgen;

Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Comissário Otávio Queiroz;

Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Eugênio ramos;

Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini, a 150 metros do 1º píer.

- Ilha do frade:

Rua Desembargador Alfredo Cabral;

Praia das Castanheiras;

Praia da Direita.

- Praia do canto:

Praça dos Desejos;

80 metros antes da ponte da Ilha do Frade;

80 metros após o Iate Clube.

- Enseada do Suá:

Praia de Santa Helena, próximo às barracas da Curva da Jurema;

Praia de Santa Helena, em frente à Curva da Jurema;

- Ilha do Boi:

Praia grande;

Praia do Nenel.

IMPRÓPRIOS

- Enseada do Suá:

Praia de Santa Helena, próximo à Ilha do Frade;

Praia do Meio, próximo à Terceira Ponte;

Praia do Suá, próximo à Capitania dos Portos;

INTERDITADAS

Jardim da Penha, praia de Camburi;

Santa Luiza, canal da Passagem;

Santo Antônio, praia de Santo Antônio;

Jesus de Nazareth;

Vila Velha

Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Mariana Martinez

Já em Vila Velha, 14 pontos foram examinados, sendo que 11 deles apresentam boas condições para o uso e apenas 3 estão impróprios.

PRÓPRIOS

Lagoa Grande;

Lagoa Morada do Sol;

Praia do Barão;

Praia dos Recifes;

Ponta da Fruta I, próximo à pracinha;

Ponta da Fruta II, próximo à rua da Bomba;

Praia de Itaparica I, próximo à rua Itaiabaia;

Praia de Itaparica II, próximo à colônia de Pescadores;

Praia de Itapuã;

Praia da Costa I, próximo à Avenida Champagnat;

Praia da Costa II, próximo à Praia da Sereia;

IMPRÓPRIA

Praia da Barrinha;

Praia do Ribeiro;

Prainha.

Serra

Na Serra, dos 14 pontos estudados, todos apresentam balneabilidade boa e estão próprios para banho.

Verão: Praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Nova Almeida I - Acesso pela passarela, em frente ao Bar da Orla;

Nova Almeida II - Final do calçadão, em frente à Rua Guilherme Becker;

Praia de Capuba - Em frente a colônia de férias;

Praia de Jacaraípe I - Em frente à Rua Caiçaras;

Praia de Jacaraípe II - Em frente à Rua Marília Resende Coutinho;

Praia de Jacaraípe III - Em frente a Colônia de Férias;

Praia de Manguinhos I - Em frente ao Residencial Aída;

Praia de Manguinhos II - Em frente ao Restaurante Primeira Estação de Manguinhos;

Praia de Manguinhos III - Em frente ao Restaurante Recanto de Manguinhos;

Praia de Bicanga I - Em frente ao início da Av. Beira-mar;

Praia de Bicanga II - Em frente à Avenida Beira Mar, na direção do Quiosque do Ligeirinho;

Lagoa de Carapebus - Acesso principal, ao lado da Colônia de Férias;

Praia de Carapebus I – Em frente à Rua Diamantina;

Praia de Carapebus II - Em frente à Colônia de Pescadores.

Guarapari

"Guarapari": "Praia da bacutia é um dos points mais badalados da cidade durante todas as estações do ano" Crédito: Divulgação

Em Guarapari, todos os 13 pontos analisados também estão próprios para o uso.

Praia de Meaípe;

Praia da Bacutia;

Praia de Peracanga;

Praia da Areia Preta;

Praia das Castanheiras;

Praia dos Namorados;

Praia das Virtudes;

Praia de Muquiçaba;

Praia do Morro I, II e III;

Praia de Santa Mônica;

Praia de Setiba.