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Balneabilidade

Grande Vitória: as praias próprias para banho para curtir o feriadão

Os dados sobre a balneabilidade das praias foram divulgados pelas prefeituras

Publicado em 01 de Março de 2019 às 19:43

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

01 mar 2019 às 19:43
Turistas aproveitam a praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Caíque Verli
Calor, carnaval e praia: a combinação perfeita para quem deseja curtir o ferido e se refrescar. A boa notícia é que os capixabas e turistas poderão desfrutar bem desse benefício porque a maioria dos pontos de balneabilidade - classificação que indica a qualidade das águas destinadas ao banho e recreação -analisados na Grande Vitória aponta que os locais estão em boas condições. 
> Saltos de pedras ou em cachoeiras colocam banhistas em risco no ES
Vitória
26 pontos das praias de Vitória tiveram a balneabilidade analisada. Desse número, 19 estão próprios para banho, 3 impróprios e 4 interditados. 
Banhistas aproveitam o sol nas praia da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
PRÓPRIOS
- Jardim Camburi
Praia de Camburi, próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo;
Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini na esquina com a rua Silvino Grecco;
Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini em frente à entrada da antiga feira dos municípios;
Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini, a 150 metros do 2º píer;
Praia da Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader;
Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Nicolau Von Shilgen;
Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Comissário Otávio Queiroz;
Praia de Camburi, cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Eugênio ramos;
Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini, a 150 metros do 1º píer.
- Ilha do frade:
Rua Desembargador Alfredo Cabral;
Praia das Castanheiras;
Praia da Direita.
- Praia do canto:
Praça dos Desejos;
80 metros antes da ponte da Ilha do Frade;
80 metros após o Iate Clube.
- Enseada do Suá:
Praia de Santa Helena, próximo às barracas da Curva da Jurema;
Praia de Santa Helena, em frente à Curva da Jurema;
- Ilha do Boi:
Praia grande;
Praia do Nenel.
IMPRÓPRIOS
- Enseada do Suá:
Praia de Santa Helena, próximo à Ilha do Frade;
Praia do Meio, próximo à Terceira Ponte;
Praia do Suá, próximo à Capitania dos Portos;
INTERDITADAS
Jardim da Penha, praia de Camburi;
Santa Luiza, canal da Passagem;
Santo Antônio, praia de Santo Antônio;
Jesus de Nazareth;
Vila Velha
Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Mariana Martinez
Já em Vila Velha, 14 pontos foram examinados, sendo que 11 deles apresentam boas condições para o uso e apenas 3 estão impróprios.
PRÓPRIOS
Lagoa Grande;
Lagoa Morada do Sol;
Praia do Barão;
Praia dos Recifes;
Ponta da Fruta I, próximo à pracinha;
Ponta da Fruta II, próximo à rua da Bomba;
Praia de Itaparica I, próximo à rua Itaiabaia;
Praia de Itaparica II, próximo à colônia de Pescadores;
Praia de Itapuã;
Praia da Costa I, próximo à Avenida Champagnat;
Praia da Costa II, próximo à Praia da Sereia;
IMPRÓPRIA
Praia da Barrinha;
Praia do Ribeiro;
Prainha.
Serra
Na Serra, dos 14 pontos estudados, todos apresentam balneabilidade boa e estão próprios para banho.
Verão: Praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Nova Almeida I - Acesso pela passarela, em frente ao Bar da Orla;
Nova Almeida II - Final do calçadão, em frente à Rua Guilherme Becker;
Praia de Capuba - Em frente a colônia de férias;
Praia de Jacaraípe I - Em frente à Rua Caiçaras;
Praia de Jacaraípe II - Em frente à Rua Marília Resende Coutinho;
Praia de Jacaraípe III - Em frente a Colônia de Férias;
Praia de Manguinhos I - Em frente ao Residencial Aída;
Praia de Manguinhos II - Em frente ao Restaurante Primeira Estação de Manguinhos;
Praia de Manguinhos III - Em frente ao Restaurante Recanto de Manguinhos;
Praia de Bicanga I - Em frente ao início da Av. Beira-mar;
Praia de Bicanga II - Em frente à Avenida Beira Mar, na direção do Quiosque do Ligeirinho;
Lagoa de Carapebus - Acesso principal, ao lado da Colônia de Férias;
Praia de Carapebus I – Em frente à Rua Diamantina;
Praia de Carapebus II - Em frente à Colônia de Pescadores.
Guarapari
"Guarapari": "Praia da bacutia é um dos points mais badalados da cidade durante todas as estações do ano" Crédito: Divulgação
Em Guarapari, todos os 13 pontos analisados também estão próprios para o uso.
Praia de Meaípe;
Praia da Bacutia;
Praia de Peracanga;
Praia da Areia Preta;
 Praia das Castanheiras;
Praia dos Namorados;
Praia das Virtudes;
Praia de Muquiçaba;
Praia do Morro I, II e III;
Praia de Santa Mônica;
Praia de Setiba.
> Carnaval em Vitória: fique por dentro da programação e caia na folia
 

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