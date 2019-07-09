Frio deve permanecer no Espírito Santo

O friozinho chegou noe, de acordo com o, veio para ficar — pelo menos até o final desta semana. É que a parte mais intensa destaque chegou ao Brasil já está sobre o mar, e tende se afastar pouco a pouco do país somente a partir de sexta-feira (12).

Ainda que este afastamento esteja relativamente perto de acontecer, o ar ainda deve permanecer muito frio sobre todo o Estado do Espírito Santo nesta quarta. Em muitas áreas capixabas, o instituto aponta que as madrugadas de quarta e quinta-feira (11) ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (9), que

O Climatempo reforça que pode esfriar mais nas próxima madrugadas em, e até o dia 11 deste mês ainda há previsão de um novo recorde de frio para a capital — que registrou 13,5ºC na madrugada desta terça-feira (9).

Nas madrugadas de 10 e 11 de julho, várias áreas capixabas ainda poderão registrar temperatura um pouco abaixo dos 10°C. Na, o frio em torno dos 5°C poderá se repetir.

A parte mais intensa desta massa de ar frio já está sobre o mar e vai se afastando pouco a pouco do Brasil no decorrer desta semana, o que vai permitir uma gradual elevação da temperatura. O frio na madrugada começa a diminuir a partir desta sexta-feira (12). A elevação da temperatura deverá ser mais notada à tarde, até com sensação de calor.