Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Baixas temperaturas

Frio deve permanecer no Espírito Santo

Madrugadas de quarta e quinta-feira ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (11), que teve recorde de frio batido na capital

Publicado em 

09 jul 2019 às 20:34

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 20:34

Frio deve continuar no Espírito Santo até sexta-feira (12) Crédito: Marcelo Prest
O friozinho chegou no Espírito Santo e, de acordo com o Instituto Climatempo, veio para ficar — pelo menos até o final desta semana. É que a parte mais intensa desta forte onda de frio que chegou ao Brasil já está sobre o mar, e tende se afastar pouco a pouco do país somente a partir de sexta-feira (12).
Ainda que este afastamento esteja relativamente perto de acontecer, o ar ainda deve permanecer muito frio sobre todo o Estado do Espírito Santo nesta quarta. Em muitas áreas capixabas, o instituto aponta que as madrugadas de quarta e quinta-feira (11) ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (9), que teve recorde de frio batido em Vitória.
> Montanhista registra -8°C a caminho do Pico da Bandeira no ES
O Climatempo reforça que pode esfriar mais nas próxima madrugadas em Vitória, e até o dia 11 deste mês ainda há previsão de um novo recorde de frio para a capital — que registrou 13,5ºC na madrugada desta terça-feira (9).
Nas madrugadas de 10 e 11 de julho, várias áreas capixabas ainda poderão registrar temperatura um pouco abaixo dos 10°C. Na Região Serrana, o frio em torno dos 5°C poderá se repetir.
COMO DEVE FICAR O TEMPO?
A parte mais intensa desta massa de ar frio já está sobre o mar e vai se afastando pouco a pouco do Brasil no decorrer desta semana, o que vai permitir uma gradual elevação da temperatura. O frio na madrugada começa a diminuir a partir desta sexta-feira (12). A elevação da temperatura deverá ser mais notada à tarde, até com sensação de calor.
> Veja as regiões onde fez mais frio no ES na madrugada desta terça
O tempo deve permanecer seco no Espírito Santo no decorrer da semana, sem previsão de chuva. O sol deve aparecer forte, junto de algumas nuvens. Pode ocorrer névoa e nevoeiro no início das manhãs em baixadas e nas serras por causa do frio da madrugada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo espírito santo Grande Vitória Previsão do Tempo Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados