Frente fria deve chegar ao Espírito Santo no fim de semana

Para os capixabas que já não aguentam as temperaturas nas alturas, vem notícia boa por aí. De acordo com o Instituto Climatempo, está previsto que uma frente fria chegue ao Espírito Santo no início do mês de fevereiro. Os dois primeiros dias ainda devem ser muito quentes e secos no Estado, mas o fim de semana pode ser diferente.
No sábado (2), o instituto informou que o tempo seco e quente vai predominar em todo o Espírito Santo. Já no domingo (3), uma frente fria vai avançar pelo litoral do Rio de Janeiro e deve começar a influenciar o Estado capixaba, provocando o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva na parte da tarde.
A previsão é de que a chuva atinja o centro e sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória; não deve chover no Norte do Estado. Mesmo com as pancadas de chuva previstas, as temperaturas não devem diminuir muito.
Já na segunda-feira (4), a frente fria se fará presente no litoral capixaba, ajudando a formação de nuvens de chuva em terras capixabas; o Climatempo informou, ainda, que a temperatura deve começar a baixar.
Frente fria deve chegar ao ES no fim de semana