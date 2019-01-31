Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão

Frente fria deve chegar ao Espírito Santo no fim de semana

O fenômeno deve avançar pelo litoral do Rio de Janeiro já no domingo (3); a nebulosidade deve aumentar no Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:07

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:07
Frente fria deve chegar ao Espírito Santo no início de fevereiro Crédito: Vitor Jubini
Para os capixabas que já não aguentam as temperaturas nas alturas, vem notícia boa por aí. De acordo com o Instituto Climatempo, está previsto que uma frente fria chegue ao Espírito Santo no início do mês de fevereiro. Os dois primeiros dias ainda devem ser muito quentes e secos no Estado, mas o fim de semana pode ser diferente.
No sábado (2), o instituto informou que o tempo seco e quente vai predominar em todo o Espírito Santo. Já no domingo (3), uma frente fria vai avançar pelo litoral do Rio de Janeiro e deve começar a influenciar o Estado capixaba, provocando o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva na parte da tarde.
A previsão é de que a chuva atinja o centro e sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória; não deve chover no Norte do Estado. Mesmo com as pancadas de chuva previstas, as temperaturas não devem diminuir muito.
Já na segunda-feira (4), a frente fria se fará presente no litoral capixaba, ajudando a formação de nuvens de chuva em terras capixabas; o Climatempo informou, ainda, que a temperatura deve começar a baixar.
Frente fria deve chegar ao ES no fim de semana

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados