Frente fria chega ao ES e feriado deve ter pancadas de chuva

Nublado no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

aviso meteorológico da Marinha do Brasil para ventos de até 60 km/h, com rajadas, para o litoral do Espírito Santo, uma frente fria chegou ao ES nesta segunda-feira (29). Segundo o Climatempo, pode chover de moderada a forte intensidade. E para os capixabas que têm acompanhado o tempo muito ruim no Rio de Janeiro, a tempestade não deve atingir o Estado. Além de um, uma frente fria chegou ao ES nesta segunda-feira (29). Segundo o Climatempo, pode chover de moderada a forte intensidade. E para os capixabas que têm acompanhado o, a tempestade não deve atingir o Estado.

Para a terça-feira (30), a frente fria fica no mar na altura do litoral capixaba e colabora para aumentar a nebulosidade e a ocorrência de chuva em todo o Estado. O dia será cheio de nuvens em todas as regiões, intercalando alguns períodos de Sol com previsão de chuva persistente a moderada a qualquer hora do dia.

Há alerta de temporais somente em áreas da região Norte do Estado, em São Mateus. A temperatura máxima na terça deve ser de 28°C e a mínima prevista é de 23°C.