Frente fria chega ao ES e feriado deve ter pancadas de chuva

Além de um aviso meteorológico da Marinha do Brasil para ventos de até 60 km/h, com rajadas, para o litoral do Espírito Santo, uma frente fria chegou ao ES nesta segunda-feira (29). Segundo o Climatempo, pode chover de moderada a forte intensidade. E para os capixabas que têm acompanhado o tempo muito ruim no Rio de Janeiro, a tempestade não deve atingir o Estado.
Para a terça-feira (30), a frente fria fica no mar na altura do litoral capixaba e colabora para aumentar a nebulosidade e a ocorrência de chuva em todo o Estado. O dia será cheio de nuvens em todas as regiões, intercalando alguns períodos de Sol com previsão de chuva persistente a moderada a qualquer hora do dia.
Há alerta de temporais somente em áreas da região Norte do Estado, em São Mateus. A temperatura máxima na terça deve ser de 28°C e a mínima prevista é de 23°C.
Na quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a instabilidade perde força e o sol aparece com mais força no estado. Não deve chover na Capital. Máxima esperada de 29°C e mínima de 22°C.