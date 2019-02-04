Frente fria atrasa, mas chega ao ES, diz Climatempo

Crédito: Vitor Jubini | GZ

"Frente fria deve chegar ao Espírito Santo no fim de semana". A previsão, que não se confirmou, deixou os capixabas revoltados neste domingo (03). Muitos internautas reclamaram (veja exemplo abaixo) nas redes sociais do Gazeta Online que a previsão para o último final de semana não se concretizou.

Para saber o que aconteceu, voltamos a procurar o Climatempo, que explica: a frente fria vem - depois de um pequeno atraso - e deve chegar nesta segunda-feira (4). Por que deve? Pois se trata de uma previsão, uma estimativa, ou seja, pode haver mudanças, assim como aconteceu neste último fim de semana.

Para piorar a situação com a "não vinda" da frente fria, Vitória bateu recorde de calor e o Espírito Santo registrou quase 40°C em algumas cidades do Estado.

MAS E AÍ, A FRENTE FRIA VEM OU NÃO VEM?

De acordo com o Climatempo, a frente fria atrasou. A previsão é de que ela chegaria na tarde deste domingo (3), mas o tempo atrasou. Entretanto, o tempo mais nublado e chuvoso já chegou ao Rio de Janeiro, e deve chegar ao extremo-Sul do ES a partir da tarde desta segunda-feira (4), já acompanhada de pancadas de chuva.

Vitória, a previsão é de chuva forte, acompanhada de ventania. Para a região Sul do Espírito Santo também há probabilidade de chuva. Já na região Norte, o sol ainda aparece. Durante a noite desta segunda (4) e a manhã desta terça-feira (5), a frente fria avança e deve provocar chuva em boa parte do Estado. Para, a previsão é de chuva forte, acompanhada de ventania. Para a região Sul do Espírito Santo também há probabilidade de chuva. Já na região Norte, o sol ainda aparece.

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