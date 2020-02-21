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Tempo

Forte chuva com raios e trovões atinge a Grande Vitória

Há relatos de ruas alagadas e bairros sem luz

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 20:55
Ruas alagadas em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Depois de um dia extremamente abafado, a noite de sexta-feira (21) começou já com muitos relâmpagos e trovões. Horas depois, muita chuva foi registrada em Cariacica e Serra. Houve falta de luz em imóveis de Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória.
Em Cariacica, de acordo com a Defesa Civil, parte do telhado de uma casa foi arrancado pelo vento. A orientação dada aos moradores é de que eles devem sair do imóvel, uma espécie de sobrado. Ainda de acordo com o órgão, houve um deslizamento de terra próximo à Rodovia do Contorno. 
Outra casa que sofreu com destelhamento foi a do cobrador Fabrício de Souza Serafim, no bairro Santa Bárbara. "No segundo andar tem um telhado com uns três metros de largura. Com o vento forte, parte do telhado, que é de metal, voou. Na hora, foi um estrondo muito forte. O meu coração até acelerou. Achei que o telhado todo tinha vindo abaixo. Fiquei até com medo de subir", contou.
Ainda em Cariacica, alguns leitores enviaram imagens da chuva forte e algumas ruas alagadas. 
A faxineira Thais Santos ficou ilhada no trabalho, no bairro Campo Grande, por causa da chuva desta sexta-feira (21). Eu normalmente vou embora por volta das 19h30, mas logo depois da chuva forte, a Rua Engenheiro José Himério já encheu. Os poucos ônibus que passaram tinham muita dificuldade por causa do nível da água. É um problema antigo, que nunca resolvem. Só agora (por volta das 20h50) é que está começando a baixar.
Na Serra, há relatos de que um trecho da BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, está alagado. A Eco101 informa que o trecho é o quilômetro 266, próximo a um supermercado de Laranjeiras.
Em Vitória, moradores dos bairros Jardim da Penha e Jardim Camburi relataram queda de energia. De acordo com a EDP,  o problema é devido às descargas elétricas decorrentes do temporal. "Equipe já estão nas ruas e fazem manobras para normalizar a situação pelo próprio centro de operação". 
Também em Jardim Camburi, uma árvore caiu e danificou quatro carros que estavam estacionados na Rua Silvino Grecco. Um poste também foi danificado, e o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Queda de árvore causou prejuízos em Jardim Camburi Crédito: Thiago Félix
Ainda em Jardim Camburi, uma árvore foi completamente arrancada do solo por conta dos fortes ventos causados pelo temporal.
Árvore foi completamente arrancada por conta do temporal desta sexta-feira (21) Crédito: Thiago Félix

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