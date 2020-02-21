Forte chuva com raios e trovões atinge a Grande Vitória

Ruas alagadas em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Depois de um dia extremamente abafado, a noite de sexta-feira (21) começou já com muitos relâmpagos e trovões. Horas depois, muita chuva foi registrada em Cariacica e Serra. Houve falta de luz em imóveis de Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória.

Em Cariacica, de acordo com a Defesa Civil, parte do telhado de uma casa foi arrancado pelo vento. A orientação dada aos moradores é de que eles devem sair do imóvel, uma espécie de sobrado. Ainda de acordo com o órgão, houve um deslizamento de terra próximo à Rodovia do Contorno.

Outra casa que sofreu com destelhamento foi a do cobrador Fabrício de Souza Serafim, no bairro Santa Bárbara. "No segundo andar tem um telhado com uns três metros de largura. Com o vento forte, parte do telhado, que é de metal, voou. Na hora, foi um estrondo muito forte. O meu coração até acelerou. Achei que o telhado todo tinha vindo abaixo. Fiquei até com medo de subir", contou.

Ainda em Cariacica, alguns leitores enviaram imagens da chuva forte e algumas ruas alagadas.

A faxineira Thais Santos ficou ilhada no trabalho, no bairro Campo Grande, por causa da chuva desta sexta-feira (21). Eu normalmente vou embora por volta das 19h30, mas logo depois da chuva forte, a Rua Engenheiro José Himério já encheu. Os poucos ônibus que passaram tinham muita dificuldade por causa do nível da água. É um problema antigo, que nunca resolvem. Só agora (por volta das 20h50) é que está começando a baixar.

Na Serra, há relatos de que um trecho da BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, está alagado. A Eco101 informa que o trecho é o quilômetro 266, próximo a um supermercado de Laranjeiras.

Em Vitória, moradores dos bairros Jardim da Penha e Jardim Camburi relataram queda de energia. De acordo com a EDP, o problema é devido às descargas elétricas decorrentes do temporal. "Equipe já estão nas ruas e fazem manobras para normalizar a situação pelo próprio centro de operação".

Queda de árvore causou prejuízos em Jardim Camburi Crédito: Thiago Félix

Ainda em Jardim Camburi, uma árvore foi completamente arrancada do solo por conta dos fortes ventos causados pelo temporal.