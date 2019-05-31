Final de semana deve ser de tempo seco em todo Espírito Santo

Amanhecer na Rodovia do Sol Crédito: Instagram @barbarasieri

Climatempo, o ar seco é quem vai predominar até domingo (2) e essa condição do tempo inibe a possibilidade de chover no Espírito Santo. O capixaba pode esperar um final de semana sem chuva . Como explica o, o ar seco é quem vai predominar até domingo (2) e essa condição do tempo inibe a possibilidade de chover no

Essa massa de ar seco já começa a agir nesta sexta-feira (31), e é importante se hidratar quando esse fenômeno acontece. Sábado (1º) e domingo (2), não há probabilidade para chuvas no ES e o sol deve ser forte, com máxima esperada de 33°C e momentos de sol entre nuvens.

O Climatempo explica que, quando a umidade no ar diminui muito, a produção de muco pelas mucosas diminui, e isso deixa o corpo mais frágil, mais suscetível ao ataque dos agentes externos nocivos.

Vírus de gripe, bactérias que estão no ar, a fumaça liberada do escapamento dos veículos e por muitas indústrias, a poeira que fica em suspensão no ar são alguns agentes nocivos estranhos aos quais ficamos diariamente expostos.

HIDRATE-SE!

O que ajudar a manter a produção do muco nas mucosas, ou seja, a proteção natural, é a hidratação das cavidades nasais, da faringe e de laringe.

Beber água, molhar as narinas com frequência, e para quem tem algum problema respiratório crônico, fazer inalação regularmente são ações simples e poderosas para evitar que a proteção natural do nosso corpo fique fragilizada e vire uma porta aberta para entrada dos agentes nocivos que estão no ar.

A maior hidratação do corpo é a grande aliada para diminuir os problemas causados pela secura do ar.

FRENTE FRIA

frente fria deve avançar pelo Brasil durante este fim de semana e pode levar chuva para a Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Sul de MG. De acordo com os meteorologistas do Climatempo, uma grande e fortedeve avançar pelo Brasil durante este fim de semana e pode levar chuva para a Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Sul de MG.

Este sistema deve influenciar o Espírito Santo somente a partir de segunda-feira (3), quando são esperadas pancadas de chuva com raios à noite na Grande Vitória.

As áreas de instabilidade desta frente fria devem se espalhar por todo o ES na terça-feira (4).