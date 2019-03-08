Final de semana deve ser de sol forte na Grande Vitória

O final de semana está chegando e a "ressaca de Carnaval" vem aí. Para os capixabas que estão preocupados com as pancadas de chuva que estão atingindo ana parte da noite nestes últimos dias, uma boa notícia: a previsão é de que calorão marque presença em toda aneste sábado (8) e domingo (9), e a probabilidade de chuva para oé bem baixa.