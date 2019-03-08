Final de semana deve ser de sol forte na Grande Vitória

O final de semana está chegando e a "ressaca de Carnaval" vem aí. Para os capixabas que estão preocupados com as pancadas de chuva que estão atingindo a Grande Vitória na parte da noite nestes últimos dias, uma boa notícia: a previsão é de que calorão marque presença em toda a Região Sudeste neste sábado (8) e domingo (9), e a probabilidade de chuva para o Espírito Santo é bem baixa.
De acordo com o Instituto Climatempo, o sol deve brilhar forte por várias horas em todo o Estado e as pancadas de chuva podem ser rápidas, só no fim da tarde e bem isoladas no sábado (9).
Já no domingo (9), as condições de chuva podem aumentar, mas serão maiores sobre os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com o deslocamento do sistema de baixa pressão atmosférica no mar. O tempo deve ficar aberto no Espírito Santo e o instituto garante que, para os praieiros de plantão, o dia vai ser de forte calor e praia o dia todo.
Não há previsão de chuva para a Grande Vitória, mas, no interior, pode ter algumas rápidas pancadas de chuva em pequenas áreas.