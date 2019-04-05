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Previsão do tempo

Final de semana de calor e com chuvas no período da tarde no ES

Segundo o Climatempo, um sistema de alta pressão diminui a possibilidade de pancadas muito forte de chuvas por todo o ES

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 16:38

Publicado em 

05 abr 2019 às 16:38
Chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiro
A chuva deu as caras essa semana e até assustou os capixabas com temporais pesados em algumas regiões do Espírito Santo, mas para o final de semana o Climatempo diz que não deve haver chuvas fortes como as que ocorreram. Isso porque um sistema de alta pressão diminui a nebulosidade e as condições para chover no ES.
Esse sistema de alta pressão chega ao ES já nesta sexta-feira (5) e deixa o ar mais seco e a probabilidade é de que possa chover rapidamente no período da tarde, principalmente no interior do Estado. Durante o dia, o sol aparece e faz calor. A máxima de hoje é de 34°C e, a mínima, 23°C.
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No final de semana, o tempo deve ficar ainda mais seco e quente. No sábado (6), pancadas de chuva podem ocorrer também no período da tarde, inclusive em Vitória. A máxima esperada também é de 34°C com mínima de 23°C.
No domingo (7), os efeitos de uma frente fria que passa pelo litoral de São Paulo e sul do Rio de Janeiro podem chegar bem fracos ao ES, e a previsão de chuva também fica para o período da tarde. Mesmo assim, o tempo será quente durante todo o dia com a temperatura máxima podendo atingir os 33°C e, a mínima, os 22°C.
 

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