Fiéis enganados pelo celular chegam mais cedo à missa de domingo no ES

Fiéis e coroinhas acabaram sendo enganados pela mudança de horário no celular e chegaram bem mais cedo para a missa deste domingo (20). Foi o que aconteceu na Paróquia Santíssima Trindade, em Aribiri, Vila Velha. A missa começa às 9 horas, mas a movimentação teve início às 8 horas, com várias pessoas chegando à igreja.
Na Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes, em Vila Velha, a confusão aconteceu na casa de Everaldo do Valle Junior, que deveria acordar a família às 4h40, mas na prática os tirou da cama uma hora antes. Os filhos dele atuam na comunidade como coroinhas.
Ana Beatriz, 12 anos e Everaldo Neto, de 10 anos, precisam chegar à paróquia às 6h30, para se prepararem para a auxiliar na missa. "O relógio da minha esposa, Ana Paula, despertou e eu acordei todo mundo, como sempre, às 4h40. Na hora do café liguei a televisão e vi que tinha algo estranho na programação, que ainda era da madrugada", relata Everaldo.
Ao conferir o celular da esposa, percebeu que tinham acordado uma hora mais cedo. "Foi quando percebi que o horário do meu celular tinha alterado. Estava ainda escuro lá fora. O meu filho ficou muito revoltado de ter acordado tanto tempo mais cedo", contou Everaldo, rindo muito da situação.
Eles aproveitaram para ir mais cedo para a igreja e lá encontraram vários fiéis que também tinham sido enganados pelo celular. "Uma senhora, cujo marido estava acamado, relatou que ele acompanha a missa pelo rádio e que o padre tinha começado bem antes os trabalhos porque também havia confundido o horário", contou.
Segundo Everaldo, no trabalho de sua irmã várias pessoas também tinham ido mais cedo em decorrência da confusão.
PEGOU O BACURAU
Outro que foi jogado para fora da cama antes da hora foi Jader de Paula Moraes. Morador de Viana-Sede, ele trabalha na Serra, na região de Civit II. Normalmente acorda por volta das 3h40 para conseguir pegar o ônibus das 4h30. "É o tempo de me arrumar, preparar minha marmita e caminhar até o ponto", relata.
Neste domingo (20) não foi diferente. Mas ao chegar ao ponto notou que a placa de identificação do coletivo estava diferente. Jader utiliza a linha 901 - Terminal de Campo Grande. Mas no ponto estava o 927 - São Torquato.
Ele entrou no ônibus, entregou o dinheiro para cobradora e reclamou com o motorista. "Você não trocou a placa? E quando falei para onde eu estava seguindo, ele falou que aquele ônibus era o bacurau - o último horário da madrugada. Levei um susto", conta Jader.
Ele relatou para a cobradora que já eram 4h30 e mostrou o celular. "Ela mostrou o dela, que não tinha passado pela mudança, e que indicava o horário correto às 3h30. Antes de chegar no segundo ponto o motorista também confirmou o horário de 3h30. Sorte que não cheguei a passar na roleta. Desci e voltei para casa para dormir mais um pouco", conta Jader.
Ao chegar em casa contou para a esposa o que havia acontecido. Tirou a roupa, deitou, e o celular voltou a despertar novamente. Agora no horário certo, às 3h40. "Só rindo. Foi o dia em que o celular enganou o trabalhador. No meu trabalho várias pessoas chegaram mais cedo", relatou Everaldo.