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Sem horário de verão

Celulares adiantam horário em uma hora e assustam capixabas

Um decreto do presidente Jair Bolsonaro suspendeu o horário de verão no Brasil, mas muitos aparelhos que já estavam com a mudança programa fizeram a alteração durante a madrugada, pegando de surpresa

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 09:09

Publicado em 

20 out 2019 às 09:09
Muitos capixabas foram surpreendidos na manhã deste domingo (20) com uma mudança automática em seus celulares, que tiveram seus horários adiantados em uma hora. Uma alteração que deixou muitos leitores confusos logo cedo. Ocorre que este ano não teremos o horário de verão, que foi suspenso por um decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Celulares adiantam horário em uma hora e assustam capixabas
Mas como muitos aparelhos, conectados à internet, já estavam com a mudança agendada, quando chegou à meia-noite eles fizeram a alteração, passando para 1 hora.
Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O assunto foi tema das redes sociais na manhã deste domingo. "Eu já superei o fim do horário de verão, mas meu celular não", disse uma internauta. "Levei até um susto, seria o bem-vindo horário de verão?"
Alguns pegaram no batente logo cedo até descobrirem que saíram da cama muito antes do previsto. "Levantei 6h30 achando ser 7h30. Limpei a casa e quando deu 8h15 fui descobrir que havia entrado o bendito horário de verão", desabafou outra internauta.
Teve até quem, na confusão, acabou medicando o filho mais cedo. "Dei até o remédio do meu filho mais cedo", lamentou uma mãe internauta.
Outro internauta foi surpreendido com os questionamentos da mãe. "Tomei banho, me arrumei, quando cheguei no portão minha mãe me perguntou porque eu is trabalhar tão cedo. Achei que ela estava ficando doida".

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