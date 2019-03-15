Espírito Santo tem alerta de tempestade nas próximas 48 horas

O outono começa na próxima quarta-feira (20) exatamente às 18h58, mas, antes disso, a previsão do tempo para o último final de semana do verão deve ser um pouco diferente. Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade se intensificam sobre o Espírito Santo causando o aumento da nebulosidade e da quantidade de pancadas de chuvas, que vão aliviar o calor.
Pancadas de chuva com raios são previstas principalmente para os períodos de tarde e noite desta sexta (15) por todo o ES, e há risco de chuva e vento fortes, com rajadas que podem atingir 60 km/h durante o temporal.
A sensação de abafamento ainda será grande, mas a temperatura não deve atingir marcas muito altas. A máxima esperada para hoje ainda se mantém alta, de 35°C, com mínima de 24°C.
No sábado (16), a instabilidade se mantém no Estado e o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover a qualquer momento e as temperaturas caem um pouco em relação à sexta-feira. A temperatura máxima esperada fica nos 30°C e a, mínima, pode ser de 23°C.
Já no domingo (17), apenas pancadas de chuva isoladas podem atingir o Estado, principalmente entre a tarde e noite, e devem ser acompanhadas de raios. A temperatura máxima prevista é de 31°C e a mínima deve ser de 22°C.
ALERTA DE TEMPORAIS
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgou no Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos (CPTEC), um alerta para tempestades de raios, granizo, chuvas intensas com possibilidade de acúmulos e vendaval para as próximas 48 horas. As regiões afetadas incluem, principalmente, a Grande Vitória, região Norte e Noroeste do ES.
Confira a lista dos locais afetados:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Aracê
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Nova Almeida
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória