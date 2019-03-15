Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Espírito Santo tem alerta de tempestade nas próximas 48 horas
último final de semana do verão

Espírito Santo tem alerta de tempestade nas próximas 48 horas

O Inpe divulgou alerta de chuvas e tempestades para regiões do ES e, segundo o Climatempo, a sensação de abafamento ainda será grande, mas sábado e domingo a temperatura poderá não ultrapassar a máxima de 31°C.

Publicado em 

15 mar 2019 às 15:44

Publicado em 15 de Março de 2019 às 15:44

Nuvens negras em Santa Mônica, Guarapari, ES. Crédito: Nuvens negras em Santa Mônica, Guarapari, ES.
O outono começa na próxima quarta-feira (20) exatamente às 18h58, mas, antes disso, a previsão do tempo para o último final de semana do verão deve ser um pouco diferente. Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade se intensificam sobre o Espírito Santo causando o aumento da nebulosidade e da quantidade de pancadas de chuvas, que vão aliviar o calor.
Pancadas de chuva com raios são previstas principalmente para os períodos de tarde e noite desta sexta (15) por todo o ES, e há risco de chuva e vento fortes, com rajadas que podem atingir 60 km/h durante o temporal.
A sensação de abafamento ainda será grande, mas a temperatura não deve atingir marcas muito altas. A máxima esperada para hoje ainda se mantém alta, de 35°C, com mínima de 24°C.
> Chuva intensa e ventos fortes deixam estragos no Sul do ES
No sábado (16), a instabilidade se mantém no Estado e o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover a qualquer momento e as temperaturas caem um pouco em relação à sexta-feira. A temperatura máxima esperada fica nos 30°C e a, mínima, pode ser de 23°C.
Já no domingo (17), apenas pancadas de chuva isoladas podem atingir o Estado, principalmente entre a tarde e noite, e devem ser acompanhadas de raios. A temperatura máxima prevista é de 31°C e a mínima deve ser de 22°C.
ALERTA DE TEMPORAIS
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgou no Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos (CPTEC), um alerta para tempestades de raios, granizo, chuvas intensas com possibilidade de acúmulos e vendaval para as próximas 48 horas. As regiões afetadas incluem, principalmente, a Grande Vitória, região Norte e Noroeste do ES.
Confira a lista dos locais afetados:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Aracê
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Nova Almeida
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor chuva Climatempo Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados