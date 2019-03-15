Espírito Santo tem alerta de tempestade nas próximas 48 horas

Nuvens negras em Santa Mônica, Guarapari, ES. Crédito: Nuvens negras em Santa Mônica, Guarapari, ES.

Climatempo, áreas de instabilidade se intensificam sobre o Espírito Santo causando o aumento da nebulosidade e da quantidade de pancadas de chuvas, que vão aliviar o calor. O outono começa na próxima quarta-feira (20) exatamente às 18h58, mas, antes disso, a previsão do tempo para o último final de semana do verão deve ser um pouco diferente. Segundo o, áreas de instabilidade se intensificam sobre o Espírito Santo causando o aumento da nebulosidade e da quantidade de pancadas de, que vão aliviar o calor.

Pancadas de chuva com raios são previstas principalmente para os períodos de tarde e noite desta sexta (15) por todo o ES, e há risco de chuva e vento fortes, com rajadas que podem atingir 60 km/h durante o temporal.

A sensação de abafamento ainda será grande, mas a temperatura não deve atingir marcas muito altas. A máxima esperada para hoje ainda se mantém alta, de 35°C, com mínima de 24°C.

No sábado (16), a instabilidade se mantém no Estado e o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover a qualquer momento e as temperaturas caem um pouco em relação à sexta-feira. A temperatura máxima esperada fica nos 30°C e a, mínima, pode ser de 23°C.

Já no domingo (17), apenas pancadas de chuva isoladas podem atingir o Estado, principalmente entre a tarde e noite, e devem ser acompanhadas de raios. A temperatura máxima prevista é de 31°C e a mínima deve ser de 22°C.

ALERTA DE TEMPORAIS

Inpe), divulgou no Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos (CPTEC), um alerta para tempestades de raios, granizo, chuvas intensas com possibilidade de acúmulos e vendaval para as próximas 48 horas. As regiões afetadas incluem, principalmente, a Grande Vitória, região Norte e Noroeste do ES. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (), divulgou no Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climáticos (CPTEC), um alerta para tempestades de raios, granizo, chuvas intensas com possibilidade de acúmulos e vendaval para as próximas 48 horas. As regiões afetadas incluem, principalmente, a Grande Vitória, região Norte e Noroeste do ES.

Confira a lista dos locais afetados:

- Afonso Cláudio

- Alegre

- Alfredo Chaves

- Aracê

- Baixo Guandu

- Brejetuba

- Cariacica

- Castelo

- Colatina

- Conceição do Castelo

- Divino de São Lourenço

- Domingos Martins

- Dores do Rio Preto

- Fundão

- Guaçuí

- Ibatiba

- Ibiraçu

- Ibitirama

- Irupi

- Itaguaçu

- Itarana

- Iúna

- Jerônimo Monteiro

- João Neiva

- Laranja da Terra

- Marechal Floriano

- Muniz Freire

- Nova Almeida

- Santa Leopoldina

- Santa Maria de Jetibá

- Santa Teresa

- São Roque do Canaã

- Serra

- Vargem Alta

- Venda Nova do Imigrante

- Viana

- Vila Velha

- Vitória