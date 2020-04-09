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ES registra mais de mil novos casos de dengue em uma semana

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta quinta-feira(09), registra aumento dos casos de dengue, zika e chikungunya
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 20:57

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 20:57

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika
Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil
A chegada da temporada e chuvas preocupa a Secretaria do Estado da Saúde (Sesa). Isso porque, em meio a pandemia do novo  coronavírus, os casos de dengue no Espírito Santo têm aumentado consideravelmente. Segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (9), o estado já tem registrado mais de 25 mil casos suspeitos. Foram 1.107 notificações em apenas uma semana.
A Sesa ainda alertou para uma preocupação: a incidência maior de chuvas, o que significa que pode haver mais água acumulada, proporcionando o ambiente ideal para a proliferação do Aedes Aegypt, o mosquito que transmite a dengue. 

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Ainda de acordo com o boletim da Sesa, o nível de incidência da doença no Espírito Santo é considerado alto pelo Ministério da Saúde, já que na última semana epidemiológica, que considera os dados de 29/03 a 04/04 foram registrados 634,42 casos por 100 mil habitantes. 

ZIKA E CHIKUNGUNYA

Os números da Chikungunya também assustam. De acordo com o último boletim, já são 7.300 notificações da doença no Estado. Isso representa um aumento de quase mil casos em relação ao último boletim, divulgado na semana passada. Uma morte também já foi confirmada pela doença.
Os casos de Zika também aumentaram no Espírito Santo. Agora são 509 casos suspeitos, 67 casos a mais do que o que foi registrado no último boletim da Sesa.
As duas doenças também são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypt, o que reforça o pedido da Sesa de ampliar o combate ao mosquito.
Veja como se prevenir:
  • Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
  • Tirar água dos pratos de plantas;
  • Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
  • Tampar tonéis, depósitos de água, caixas dágua e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
  • Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
  • Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas dágua) e mantê-los sempre limpos.

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