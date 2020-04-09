ES registra mais de mil novos casos de dengue em uma semana

A chegada da temporada e chuvas preocupa a Secretaria do Estado da Saúde (Sesa). Isso porque, em meio a pandemia do novo coronavírus, os casos de dengue no Espírito Santo têm aumentado consideravelmente. Segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (9), o estado já tem registrado mais de 25 mil casos suspeitos. Foram 1.107 notificações em apenas uma semana.
A Sesa ainda alertou para uma preocupação: a incidência maior de chuvas, o que significa que pode haver mais água acumulada, proporcionando o ambiente ideal para a proliferação do Aedes Aegypt, o mosquito que transmite a dengue.
Ainda de acordo com o boletim da Sesa, o nível de incidência da doença no Espírito Santo é considerado alto pelo Ministério da Saúde, já que na última semana epidemiológica, que considera os dados de 29/03 a 04/04 foram registrados 634,42 casos por 100 mil habitantes.
ZIKA E CHIKUNGUNYA
Os números da Chikungunya também assustam. De acordo com o último boletim, já são 7.300 notificações da doença no Estado. Isso representa um aumento de quase mil casos em relação ao último boletim, divulgado na semana passada. Uma morte também já foi confirmada pela doença.
Os casos de Zika também aumentaram no Espírito Santo. Agora são 509 casos suspeitos, 67 casos a mais do que o que foi registrado no último boletim da Sesa.
As duas doenças também são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypt, o que reforça o pedido da Sesa de ampliar o combate ao mosquito.
Veja como se prevenir:
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas dágua e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas dágua) e mantê-los sempre limpos.