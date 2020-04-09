ES registra mais de mil novos casos de dengue em uma semana

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil

A chegada da temporada e chuvas preocupa a Secretaria do Estado da Saúde (Sesa). Isso porque, em meio a pandemia do novo coronavírus, os casos de dengue no Espírito Santo têm aumentado consideravelmente. Segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (9), o estado já tem registrado mais de 25 mil casos suspeitos. Foram 1.107 notificações em apenas uma semana.

A Sesa ainda alertou para uma preocupação: a incidência maior de chuvas, o que significa que pode haver mais água acumulada, proporcionando o ambiente ideal para a proliferação do Aedes Aegypt, o mosquito que transmite a dengue.

Ainda de acordo com o boletim da Sesa, o nível de incidência da doença no Espírito Santo é considerado alto pelo Ministério da Saúde, já que na última semana epidemiológica, que considera os dados de 29/03 a 04/04 foram registrados 634,42 casos por 100 mil habitantes.

ZIKA E CHIKUNGUNYA

Os números da Chikungunya também assustam. De acordo com o último boletim, já são 7.300 notificações da doença no Estado. Isso representa um aumento de quase mil casos em relação ao último boletim, divulgado na semana passada . Uma morte também já foi confirmada pela doença.

As duas doenças também são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypt, o que reforça o pedido da Sesa de ampliar o combate ao mosquito.

Veja como se prevenir: