Em ampliação, Santa Casa manda demolir prédios históricos no Centro

Prédios demolidos na Vila Rubim, Vitória Crédito: Google e Carlos Alberto Silva

A reportagem de A Gazeta foi até o local e constatou que uma retroescavadeira estava sendo usada para derrubar as largas paredes construídas no século XIX. Perguntado se o local poderia ser readequado para ampliação, o diretor administrativo da Santa Casa, Fabrício Gaeede, explicou que não era possível, pois eles estão em avançado estágio de deterioração.

"Os prédios lá estão muito deteriorados. Não possuem condições de serem adequados. É uma estrutura muito grande a ser construída. Os prédios não suportavam a estrutura toda que será montada. Teremos um ali um edifício de oito pavimentos" Fabrício Gaeede - Diretor administrativo da Santa Casa

Segundo Fabrício, o novo edifício aumentará a capacidade de atendimento ambulatorial. Com esse novo edifício vamos aumentar em 35% nosso atendimento ambulatorial, entre consultas e exames. Além disso vamos oferecer três novos exames: cintilografia, ressonância magnética e petscan, disse.

O diretor acrescentou que o novo complexo vai concentrar as entradas à Santa Casa , que hoje é feita por uma ladeira, e que uma área do antigo prédio dará lugar a um estacionamento.Esse novo prédio vem melhorar o acesso ao hospital. Este edifício vai centralizar todas as entradas e o paciente não precisará acessar via ladeira, o que vai melhorar acessibilidade, afirmou.

PRÉDIOS HISTÓRICOS

Prédios antigos são demolidos na Rua Pedro Nolasco, Vila Rubim Crédito: Carlos Alberto Silva

A Santa Casa de Vitória levou quatro anos para comprar os seis imóveis, que segundo Fabrício, alguns eram de interesse de tombamento. Alguns deles têm certificação de tombamento, mas não tinha sido tombados. E quando está nesse processo e tiver uma outra proposta, a prefeitura leva a nova proposta em consideração, disse.

Fabrício afirmou ainda que a Santa Casa firmou um termo de compromisso para o tombamento e restauro da Escadaria da Santa Casa e da antiga sede da Faculdade de Farmácia. Fizemos um termo de compromisso com a prefeitura e, na contrapartida, esses imóveis serão restaurados, concluiu.

Prédios antigos são demolidos na Rua Pedro Nolasco, Vila Rubim Crédito: Carlos Alberto Silva

O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem questionou a Prefeitura de Vitória para saber se os edifícios constam na lista de patrimônio tombado ou em processo de tombamento, e perguntou por que os imóveis não fazem parte da lista de prédios de interesse de preservação.