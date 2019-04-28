Incêndio destrói lojas em prédio histórico na região do Parque Moscoso

Um incêndio de grandes proporções destruiu quatro lojas localizadas em um prédio histórico da Avenida República, na região do Parque Moscoso, em Vitória , na madrugada deste domingo (28). Sendo elas uma sapataria, um salão de beleza, uma relojoaria e, a outra, estava vazia. O prédio fica localizado ao lado do Museu do Negro.

De acordo com tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, por ser uma instalação antiga e precária em manutenção, o fogo teve propagação rápida. "Se as equipes não chegam rápido, iria pegar fogo em todo o quarteirão do Moscoso", afirma.

Desde a madrugada até por volta das 9h deste domingo os bombeiros trabalhavam no trabalho de rescaldo. Internautas registraram o incêndio de madrugada e enviaram os vídeos ao Gazeta Online. Veja abaixo.

Ainda não há informações sobre o que teria iniciado o incêndio, o que só pode ser comprovado após o trabalho da perícia.