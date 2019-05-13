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Frente fria

Domingo tem a madrugada mais fria do ano em Vitória

O registro foi de 19,1°C na madrugada deste domingo (12) de Dia das Mães, batendo o recorde anterior de 20°C, registrado em março deste ano. Uma nova frente fria está prevista para essa semana

Publicado em 

13 mai 2019 às 11:45

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 11:45

Temperatura mais baixa do ano em Vitória foi registrada neste domingo (12) e nova frente fria está prevista para essa semana Crédito: Fernando Madeira
A madrugada mais fresca do ano em Vitória foi registrada neste domingo (12), Dia das Mães. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima chegou aos 19,1°C, já o recorde anterior de menor temperatura para 2019 era de 20,0°C no dia 26 de março. Apesar do tempo menos quente durante o final de semana, a segunda-feira (13) será de sol forte, com previsão de uma nova frente fria para o Estado durante a semana.
A temperatura sobe nesta segunda-feira (13) com predomínio do sol desde cedo. Algumas nuvens podem se formar no decorrer do dia, mas, por enquanto, não há previsão de chuva. A tarde desta segunda-feira será mais quente do que no fim de semana em Vitória e em todas as regiões capixabas.
A máxima prevista para esta segunda-feira é de 34°C e, a mínima, é de 21°C.
FRENTE FRIA
De acordo com o Climatempo, os capixabas devem sentir a mudança no tempo a partir de quarta-feira (15), por causa de uma nova frente fria que avança sobre a Região Sudeste nos próximos dias.
Esta frente fria se aproxima do Espírito Santo na terça-feira, estimulando pancadas de chuva a partir da tarde em Vitória  e no Sul capixaba. No decorrer da quarta-feira o tempo muda de vez, com risco de chuva forte.
Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), o Espírito Santo fica em atenção para chuva forte e o mar deve ficar bastante agitado.
 

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