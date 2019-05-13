Domingo tem a madrugada mais fria do ano em Vitória

A madrugada mais fresca do ano em Vitória foi registrada neste domingo (12),. Segundo oa temperatura mínima chegou aos 19,1°C, já o recorde anterior de menor temperatura para 2019 era de 20,0°C no dia 26 de março. Apesar do tempo menos quente durante o final de semana, a segunda-feira (13) será de sol forte, com previsão de uma nova frente fria para o Estado durante a semana.