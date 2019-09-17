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Homicídio

Defesa de advogado preso no ES nega que houve ordem para matar

Segundo a polícia, Frank Willian foi preso na última na sexta-feira (13) acusado de transmitir o comando do traficante ícaro Santana Soares para assassinar a esposa e o amante

Publicado em 

17 set 2019 às 09:49

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 09:49

Advogado Frank Crédito: Divulgação
O advogado Walas Paiva Espindola, que faz a defesa do advogado Frank Willian de Moraes Leal Horácio,  preso como acusado de envolvimento em um homicídio na última sexta-feira (13), nega que o cliente tenha transmitido uma ordem de comando de dentro do presídio para matar duas pessoas.
Frank foi preso em decorrência da investigação que apura o homicídio de Fernando Monteiro Telles. Ele advoga para membros do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e, segundo a polícia, levou ordem de ícaro Santana Soares para assassinar Fernando e a esposa de Ícaro, que estavam tendo um caso.
Espindola afirma que não há prova da ordem de comando em todo o processo, a única carta escrita a pedido de Ícaro foi para a esposa dele. “Não existe em nenhum momento nos autos do processo qualquer tipo de informação nesse sentido, Essa informação só surgiu após depoimento da esposa de Ícaro”, disse.
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Espindola diz ainda que o cliente contou à família de Ícaro sobre os depoimentos sigilosos que havia no processo porque ele é parte do processo. “O fato de falar sobre uma testemunha sigilosa não é um crime, seria um problema se ele fosse exposta. É um áudio de cinco minutos que explica aos familiares o que está acontecendo dentro do processo. O doutor Frank assim que olhava o processo dava um parecer para os familiares. Isso é normal”, pontuou.
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Além da carta, acrescenta Espindola, as únicas anotações que ele fez foi sobre o processo. “Toda vez que doutor Frank conversa com o cliente tem que fazer anotações, ele cuidava da parte processual de Ícaro, inclusive no dia 28 de março ele protocolou um pedido de habeas corpus”, esclareceu.
A defesa diz ainda que durante todo o inquérito policial ele auxiliou nas investigações. “Ele esteve de prontidão para qualquer tipo de esclarecimento. Durante a instrução processual será demonstrado a sua inocência”, disse. 

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