De tiro com arco a natação: veja cursos que podem ser feitos na Ufes

De língua estrangeira — como inglês, francês e até mesmo alemão — a aulas de tiro com arco e natação, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) disponibiliza cursos à comunidade, e alguns totalmente gratuitos.
Entre os cursos oferecidos, estão de informática básica, ginástica rítmica, capoeira infantil, entre outras opções.
Para se inscrever, o candidato deve entrar em contato com os núcleos responsáveis pelas aulas disponibilizadas.
CONFIRA OS CURSOS
Informática Básica
Gratuito
Informações: 4009-2048
Línguas estrangeiras
Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, entre outros.
Matrícula: 8 a 15 de janeiro (para candidatos da rede pública de ensino) e 16 de janeiro (público em geral)
Prova de nivelamento: 21 a 23 de janeiro
Valor de semestralidade: R$ 560 (não inclui material didático)
Mais informações: 4009-2880 ou 4009-2875 / https://www.nucleodelinguas.ufes.br
ESPORTES
O centro de Educação Física e Desportos oferece diversas atividades esportivas gratuitas voltadas para o público infanto-juvenil, adulto e para a terceira idade. Os interessados devem se inscrever na Lista de Espera e aguardar o contato.
Natação
Natação para bebê: 4 a 6 anos
Natação nível I e II: 7 a 11 anos e 12 a 17 anos
Piscina Olímpica
Idade máxima: 15 anos
Hidroginástica
Acima de 30 anos
Futsal
Para crianças: 10 a 13 anos
Feminino: acima de 15 anos
Basquetebol
Acima de 16 anos
Vôlei
LUTAS
Aikido
Capoeira infantil: a partir de 7 anos
Jiu-Jitsu: acima de 16 anos
Judo: a partir de 7 anos
Karatê: acima de 14 anos
Kendo e Iaido: acima de 15 anos
Taekwondo
GINÁSTICA
Iniciação à Ginástica Rítmica: 7 a 12 anos
Ginástica Rítmica para meninas: 7 a 12 anos
MUSCULAÇÃO
Contato: 4009-2629 / 4009-2633
PROJETO IDOSOS EM MOVIMENTO
Atividades físicas gratuitas e orientadas oferecidas a pessoas com idade acima de 60 anos.
Contato: 4009-2623
PROJETO VIDA SAUDÁVEL
Projeto é uma proposta multidisciplinar que visa melhor a qualidade de vida de indivíduos obesos, diabéticos e hipertensos, por meio da promoção de saúde por meio de intervenções físicas, acompanhamento nutricional, ciclo de palestras e seminários.
Gratuito
Contato: 4009-2629 / 4009-2633
OUTROS CURSOS
Talento Praiano, Tiro com Arco, Vivendo o Atletismo
Acima de 10 anos