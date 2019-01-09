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Quase todos gratuitos

De tiro com arco a natação: veja cursos que podem ser feitos na Ufes

Entre os cursos oferecidos, estão de informática básica, natação, ginástica rítmica, capoeira infantil, entre outras opções. Confira!

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 20:54

Publicado em 

09 jan 2019 às 20:54
Crédito: Ricardo Medeiros
De língua estrangeira — como inglês, francês e até mesmo alemão — a aulas de tiro com arco e natação, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) disponibiliza cursos à comunidade, e alguns totalmente gratuitos.
Entre os cursos oferecidos, estão de informática básica, ginástica rítmica, capoeira infantil, entre outras opções.
Para se inscrever, o candidato deve entrar em contato com os núcleos responsáveis pelas aulas disponibilizadas. 
CONFIRA OS CURSOS
Informática Básica
Gratuito
Informações: 4009-2048
Línguas estrangeiras
Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, entre outros.
Matrícula: 8 a 15 de janeiro (para candidatos da rede pública de ensino) e 16 de janeiro (público em geral)
Prova de nivelamento: 21 a 23 de janeiro
Valor de semestralidade: R$ 560 (não inclui material didático)
Mais informações: 4009-2880 ou 4009-2875 / https://www.nucleodelinguas.ufes.br 
ESPORTES
O centro de Educação Física e Desportos oferece diversas atividades esportivas gratuitas voltadas para o público infanto-juvenil, adulto e para a terceira idade. Os interessados devem se inscrever na Lista de Espera e aguardar o contato.
Natação
Natação para bebê: 4 a 6 anos
Natação nível I e II: 7 a 11 anos e 12 a 17 anos
Piscina Olímpica
Idade máxima: 15 anos
Hidroginástica
Acima de 30 anos
Futsal
Para crianças: 10 a 13 anos
Feminino: acima de 15 anos
Basquetebol
Acima de 16 anos
Vôlei
LUTAS
Aikido
Capoeira infantil: a partir de 7 anos
Jiu-Jitsu: acima de 16 anos
Judo: a partir de 7 anos
Karatê: acima de 14 anos
Kendo e Iaido: acima de 15 anos
Taekwondo
GINÁSTICA
Iniciação à Ginástica Rítmica: 7 a 12 anos
Ginástica Rítmica para meninas: 7 a 12 anos
MUSCULAÇÃO
Contato: 4009-2629 / 4009-2633
PROJETO IDOSOS EM MOVIMENTO
Atividades físicas gratuitas e orientadas oferecidas a pessoas com idade acima de 60 anos.
Contato: 4009-2623
PROJETO VIDA SAUDÁVEL
Projeto é uma proposta multidisciplinar que visa melhor a qualidade de vida de indivíduos obesos, diabéticos e hipertensos, por meio da promoção de saúde por meio de intervenções físicas, acompanhamento nutricional, ciclo de palestras e seminários.
Gratuito
Contato: 4009-2629 / 4009-2633
OUTROS CURSOS
Talento Praiano, Tiro com Arco, Vivendo o Atletismo 
Acima de 10 anos

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