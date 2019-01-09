De tiro com arco a natação: veja cursos que podem ser feitos na Ufes

Crédito: Ricardo Medeiros

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) disponibiliza cursos à comunidade, e alguns totalmente gratuitos. De língua estrangeira — como inglês, francês e até mesmo alemão — a aulas de tiro com arco e natação, adisponibiliza cursos à comunidade, e alguns totalmente gratuitos.

Entre os cursos oferecidos, estão de informática básica, ginástica rítmica, capoeira infantil, entre outras opções.

Para se inscrever, o candidato deve entrar em contato com os núcleos responsáveis pelas aulas disponibilizadas.

CONFIRA OS CURSOS

Informática Básica

Gratuito

Informações: 4009-2048

Línguas estrangeiras

Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, entre outros.

Matrícula: 8 a 15 de janeiro (para candidatos da rede pública de ensino) e 16 de janeiro (público em geral)

Prova de nivelamento: 21 a 23 de janeiro

Valor de semestralidade: R$ 560 (não inclui material didático)

Mais informações: 4009-2880 ou 4009-2875 / https://www.nucleodelinguas.ufes.br

ESPORTES

Lista de Espera e aguardar o contato. O centro de Educação Física e Desportos oferece diversas atividades esportivas gratuitas voltadas para o público infanto-juvenil, adulto e para a terceira idade. Os interessados devem se inscrever nae aguardar o contato.

Natação

Natação para bebê: 4 a 6 anos

Natação nível I e II: 7 a 11 anos e 12 a 17 anos

Piscina Olímpica

Idade máxima: 15 anos

Hidroginástica

Acima de 30 anos

Futsal

Para crianças: 10 a 13 anos

Feminino: acima de 15 anos

Basquetebol

Acima de 16 anos

Vôlei

LUTAS

Aikido

Capoeira infantil: a partir de 7 anos

Jiu-Jitsu: acima de 16 anos

Judo: a partir de 7 anos

Karatê: acima de 14 anos

Kendo e Iaido: acima de 15 anos

Taekwondo

GINÁSTICA

Iniciação à Ginástica Rítmica: 7 a 12 anos

Ginástica Rítmica para meninas: 7 a 12 anos

MUSCULAÇÃO

Contato: 4009-2629 / 4009-2633

PROJETO IDOSOS EM MOVIMENTO

Atividades físicas gratuitas e orientadas oferecidas a pessoas com idade acima de 60 anos.

Contato: 4009-2623

PROJETO VIDA SAUDÁVEL

Projeto é uma proposta multidisciplinar que visa melhor a qualidade de vida de indivíduos obesos, diabéticos e hipertensos, por meio da promoção de saúde por meio de intervenções físicas, acompanhamento nutricional, ciclo de palestras e seminários.

Gratuito

Contato: 4009-2629 / 4009-2633

OUTROS CURSOS

Talento Praiano, Tiro com Arco, Vivendo o Atletismo