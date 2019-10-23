Criança atingida por concreto melhora e começa a ter sedação retirada

Criança foi atingida por pedaço de concreto que caiu de varanda em Guarapari Crédito: Reprodução

A avó da criança conta ainda que passou a noite desta terça-feira (22) com a neta no Hospital Infantil de Vitória, onde a menina segue internada. Durante a noite, a sedação começou a ser reduzida e a pequena respondeu bem, segundo os médicos explicaram para a avó. Já na manhã desta quarta-feira (23), os tubos que ajudavam na respiração também foram retirados.

"Eu fiquei a noite toda lá com a minha neta. Foi retirada a sedação, então à noite ela já teve bastante reação e movimentos, dentro do esperado pelos médicos. Hoje (quarta-feira, 23) foram retirados os tubos (de respiração)", contou.

Os movimentos da menina têm sido observados pelos médicos. Não há resposta ainda para o risco de sequelas devido ao impacto que a criança sofreu. A avó conta que o lado direito do corpo da neta tem apresentado mais movimentos do que o esquerdo, mas é cedo para chegar a conclusões.

"Os médicos que estão acompanhando o caso dizem que está dentro do esperado. O lado direito dela está com bastante movimento, o lado esquerdo está mais lento. Sobre sequelas, o médico não está falando no assunto e pede que a gente tenha paciência e viva um dia de cada vez" afirma.

O CASO

Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari , se soltou da estrutura na noite do último sábado (19), e atingiu em cheio a cabeça da criança de 2 anos e 8 meses que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.