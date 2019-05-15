Cortes na Educação: os protestos de estudantes no Espírito Santo

São Mateus, Vila Velha e Estudantes capixabas protestaram na manhã desta quarta-feira (15) contra o corte de verbas em universidades e institutos federais anunciado pelo ministério da Educação no dia 30 de abril. Ao todo, foram contabilizados quatro atos pela manhã no Estado: Colatina Vitória . A manifestação ocorre em todo o país.

Alunos do Ifes seguram cartazes durante protesto na BR 259, em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti

Estudantes abraçando o campus de Vila Velha Crédito: Comunicação Ifes Vila Velha

Em Vila Velha, alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Soteco, abraçaram o prédio para demonstrar união e acolhimento.

Na Capital, foi a vez de movimentos estudantis e sociais protestarem. A concentração ocorreu por volta das 9h na Praça do Papa e manifestantes seguiram pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e Américo Buaiz com destino à Assembléia Legislativa do Estado.

O trânsito ficou interditado no sentido Centro e o fluxo de veículos foi desviado para a Avenida Desembargador Santos Neves. Alunos carregaram cartazes e faixas pedindo por mais educação e menos armas, uma menção ao decreto de posse e porte assinado pelo Presidente Jair Bolsonaro. A organização do evento informou que cerca de 6 mil pessoas participaram do ato, que se encerrou às 12h. A Polícia Militar não fez estimativa.

ENTENDA

MEC anunciou cortes nas verbas destinadas às universidades e institutos federais Espírito Santo. Na web, comentários contra a decisão do governo federal. Nos bastidores, nem sinal de a pasta voltar atrás nos cortes que devem afetar da conta de luz à limpeza das entidades. Desde que oanunciou cortes nas verbas destinadas às universidades e institutos federais alegando "balbúrdia" nesses locais , houve preocupação das instituições no. Na web, comentários contra a decisão do governo federal. Nos bastidores, nem sinal de a pasta voltar atrás nos cortes que devem afetar da conta de luz à limpeza das entidades.

Os cortes no orçamento das universidades e institutos federais preocupa as instituições por ameaçarem, além do ensino, projetos de pesquisa e extensão que trazem inovação. No país, o corte informado pelo MEC é de 24,84%, nas chamadas verbas discricionárias, ou seja, contas de água, luz, compra de material básico e realização de pesquisas. Na Universidade Federal do ES, o corte chega a 37,6%.