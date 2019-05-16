Correios: moradores da Serra continuam sem receber encomendas em casa

Carros de entregas do Sedex Crédito: Divulgação | Correios

assaltos aos trabalhadores da empresa durante as entregas. Moradores reclamam da falta de entregas em diversos bairros da cidade, como Grande Jacaraípe, Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Moradores dessas localidades precisam se deslocar até centros de distribuição dos Correios que ficam em outros bairros para retirar a encomenda. Milhares de moradores de vários bairros da Serra ainda estão impossibilitados de receber encomendas dos Correios em suas residências. O problema começou no final de 2016, quando as entregas foram interrompidas por contada empresa durante as entregas. Moradores reclamam da falta de entregas em diversos bairros da cidade, como Grande Jacaraípe, Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Moradores dessas localidades precisam se deslocar até centros de distribuição dos Correios que ficam em outros bairros para retirar a encomenda.

É o caso da administradora Sara Delpupo, moradora do bairro Praia de Capuba, na região de Jacaraípe. Ela diz que precisa buscar as encomendas em bairros como Laranjeiras e Novo Horizonte.

Your browser does not support the audio element. moradores da Serra continuam sem receber encomendas em casa

"Quando você compra o serviço dos Correios, você espera que receba a encomenda em casa. O frete não ficou mais barato e toda vez tem que ir em Jacaraípe ou Laranjeiras. Não é todo mundo que pode se deslocar para buscar a encomenda. A gente fica na rua esperando para poder pegar as coisas. Da mesma forma que eles reclamam de insegurança para entregar as encomendas, a gente sofre de insegurança para pegar e encomenda. É muita dor de cabeça", disse a administradora.

Cada encomenda em um bairro diferente

A administradora reclama da falta de padronização do local de entrega das encomendas. Sara afirma que precisa ficar monitorando o código de rastreamento para saber em qual bairro o pedido será entregue.

"A gente tem o código de rastreio quando faz a compra e tem que ficar entrando no site dos Correios, porque eles avisam que é área restrita e não vão fazer a entrega. A gente precisa atualizar para saber onde vai buscar", explicou.

Em relação aos serviços de entregas de contas de luz, água ou cartas, a moradora do bairro Capuba afirmou que as entregas continuam normalmente. A única restrição é para a entrega de encomendas.

Sesp diz que faz patrulhamento nos bairros

No caso dos assaltos relacionados aos Correios, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) informou que cabe à Polícia Federal as investigações de quadrilhas que atuam nessa modalidade de roubo específica, que depende mais da atuação de inteligência para identificação de suspeitos.

A Sesp afirmou que as forças policiais estão atentas a todos os tipos de crimes na região da Grande Jacaraípe, na Serra, e as ações estão sendo reforçadas no patrulhamento ostensivo no local, por parte da 14ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento na área.

O outro lado

Os Correios confirmaram a suspensão das entregas de encomendas para os bairros Grande Jacaraípe, Feu Rosa, Alterosa, Serra Dourada I, II, III, Maringá, Novo Porto Canoa, Santa Luzia, por conta dos constantes assaltos aos carteiros. A empresa diz também que se reúne constantemente com a Polícia Militar visando o reinício das entregas em domicílio, que, segundo ela, acontecerá assim que houver condições de segurança.

Sobre a reclamação da administradora ouvida nesta reportagem, os Correios afirmam que os clientes recebem em casa o aviso de retirada das encomendas, informando a unidade onde a encomenda está disponível e, portanto, não procederia a informação de que o cliente precisa ficar monitorando o código de rastreamento para saber em qual bairro o pedido será entregue.