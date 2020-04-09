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Pandemia

Coronavírus no ES: sobe para 33 o número de internados em UTIs

Até a última quarta-feira (8), 180 pacientes estavam em isolamento residencial e 46 estavam internados, sendo 29 em UTI; nesta quinta-feira (9), número aumentou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 19:56

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 19:56

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo subiu de 273 para 300 em 24 horas, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (9). O que também subiu é o número de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

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Até quarta-feira (8), 180 pacientes estavam em isolamento residencial e 46 estavam internados, sendo 29 em UTI. Hoje, a Sesa contabiliza 202 em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 33 em UTI. O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão; 
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização; 
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; 
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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