Coronavírus no ES: sobe para 33 o número de internados em UTIs

O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo subiu de 273 para 300 em 24 horas, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (9). O que também subiu é o número de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Até quarta-feira (8), 180 pacientes estavam em isolamento residencial e 46 estavam internados, sendo 29 em UTI. Hoje, a Sesa contabiliza 202 em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 33 em UTI. O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.