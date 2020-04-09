Coronavírus no ES: sobe para 33 o número de internados em UTIs

Até quarta-feira (8), 180 pacientes estavam em isolamento residencial e 46 estavam internados, sendo 29 em UTI. Hoje, a Sesa contabiliza 202 em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 33 em UTI. O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.