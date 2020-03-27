Coronavírus no ES: 17 abordados em barreira sanitária apresentam sintomas

Nos dois primeiros dias de barreira sanitária contra o coronavírus nas BRs 101 e 262, nas divisas com o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar abordaram 17 pessoas com o sintoma do Covid-19.
De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, ao todo foram 6.640 pessoas abordadas na última quarta (25) e quinta-feira (26); as abordagens aconteceram em Pedro Canário, Mimoso do Sul e Iúna.
Questionado sobre qual é o procedimento quando uma pessoa com os sintomas é abordada, o tenente-coronel explicou.
"Aquelas que têm sintomas relativos ao coronavírus recebem máscaras e são orientadas de acordo com os procedimentos estipulados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)"
Carlos Wagner afirmou que o objetivo principal deste posto de controle sanitário é "cuidar das pessoas que moram, visitam e passam pelo Espírito Santo".