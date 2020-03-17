Coronavírus: Hospital Santa Rita suspende visitas a pacientes internados

A partir desta quinta-feira (19), as visitas aos pacientes internados no Hospital Santa Rita ficarão suspensas por 30 dias, podendo ser prorrogadas. Apenas acompanhantes podem ficar com o paciente, respeitando e adotando todas as medidas de segurança estabelecidas pelo Hospital, com a troca dos acompanhantes restritas aos seguintes horários: 7h às 8h, 12h às 13h e 17h às 18h.

Para quem está internado em UTI geral ou cardiológica, fica autorizado apenas um visitante por paciente. As visitas estendidas e o horário da tarde foram suspensos. Com isso, na UTI Geral as visitas passarão a ser das 11h30 às 12h, e na UTI Cardiológica (UCO), das 10h30 às 11h.