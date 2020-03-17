Coronavírus: Hospital Santa Rita suspende visitas a pacientes internados

A partir desta quinta-feira (19), as visitas aos pacientes internados no Hospital Santa Rita ficarão suspensas por 30 dias, podendo ser prorrogadas. Apenas acompanhantes podem ficar com o paciente, respeitando e adotando todas as medidas de segurança estabelecidas pelo Hospital, com a troca dos acompanhantes restritas aos seguintes horários: 7h às 8h, 12h às 13h e 17h às 18h.
Para quem está internado em UTI geral ou cardiológica, fica autorizado apenas um visitante por paciente. As visitas estendidas e o horário da tarde foram suspensos. Com isso, na UTI Geral as visitas passarão a ser das 11h30 às 12h, e na UTI Cardiológica (UCO), das 10h30 às 11h.
Essas medidas, informa a diretora Técnica do Hospital Santa Rita, Daniela Mattedi, são de prevenção à transmissão do coronavírus e, consequentemente, de proteção ao paciente e seus familiares, Em tempos difíceis, decisões difíceis precisam ser tomadas. Entendemos que a restrição de visitas é um cuidado que visa proteger nossos pacientes internados, seus familiares e todos os profissionais envolvidos no cuidado, informa a Diretora.
RECOMENDAÇÃO AOS ACOMPANHANTES
- Sem beijos, abraços e apertos de mão. Sorriso no rosto é sempre bem vindo!
- Lavar as mãos constantemente e evitar tocar no rosto. Todos os apartamentos e enfermarias dispõem de pia com sabão.
- Use álcool gel disponível nas dependências do Hospital e no quarto de cada paciente.